Салат из моркови и свеклы с маринованным луком: рецепт очень здорового блюда без варки
Простой рецепт овощного салата из свеклы, моркови с маринованным луком.
Овощи для салата не подвергаются термической обработке, сохраняя все витамины. Готовится очень быстро, нужно замариновать лук на 10 минут, а этого времени хватает, чтобы натереть овощи на терке.
Ингредиенты
- свекла
- 1 шт.
- морков
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- масло оливковое
- 20 мл.
- уксус столовый
- 1 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- вода теплая
- 50 мл
- соль
-
- петрушка свежая
-
Свеклу, морковь, лук очистите, помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Петрушку также помойте и обсушите.
Свеклу, морковь натрите на терке для корейской моркови.
Лук нарежьте тонкими полукольцами, влейте воду, уксус, добавьте сахар, соль, перемешайте и оставьте на 8-10 минут, затем слейте с лука маринад и слегка отожмите.
В салатник выложите свеклу, морковь, лук, петрушку, посолите, влейте оливковое масло и аккуратно перемешайте.
Советы:
Оливковое масло можно заменить на растительное масло.