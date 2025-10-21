ТСН в социальных сетях

Рецепты
68
1 мин

Салат из моркови и свеклы с маринованным луком: рецепт очень здорового блюда без варки

Простой рецепт овощного салата из свеклы, моркови с маринованным луком.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
30 минут
92 ккал
Салат из моркови и свеклы с маринованным луком

Салат из моркови и свеклы с маринованным луком / © Credits

Овощи для салата не подвергаются термической обработке, сохраняя все витамины. Готовится очень быстро, нужно замариновать лук на 10 минут, а этого времени хватает, чтобы натереть овощи на терке.

Ингредиенты

свекла
1 шт.
морков
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
масло оливковое
20 мл.
уксус столовый
1 ст. л.
сахар
1 ч. л.
вода теплая
50 мл
соль
петрушка свежая

  1. Свеклу, морковь, лук очистите, помойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Петрушку также помойте и обсушите.

  3. Свеклу, морковь натрите на терке для корейской моркови.

  4. Лук нарежьте тонкими полукольцами, влейте воду, уксус, добавьте сахар, соль, перемешайте и оставьте на 8-10 минут, затем слейте с лука маринад и слегка отожмите.

  5. В салатник выложите свеклу, морковь, лук, петрушку, посолите, влейте оливковое масло и аккуратно перемешайте.

Советы:

  • Оливковое масло можно заменить на растительное масло.

Следующая публикация

