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Салат из морской капусты и морковки: быстрый и простой рецепт полезного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
178
Время на прочтение
1 мин
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Салат из морской капусты и морковки: быстрый и простой рецепт полезного блюда

Фото: Credits

Такой салат - кладезь витаминов, поэтому, если любите морскую капусту, обязательно попробуйте приготовить.

Когда хочется разнообразить свой стол ярким и полезным блюдом - обратите внимание на этот простой салат. Готовится такое блюдо очень быстро, а получается вкусным и хорошо будет сочетаться с любым гарниром.

Ингредиенты:

  • Маринованая морская капуста - 400 г
  • Морковь - 2 шт
  • Кунжут - 3-4 столовые ложки
  • Соль
  • Перец
  • Свежий или сушеный чеснок
  • Оливки - 20 шт

Приготовление:

1. С морской капусты слейте лишнюю воду и выложите ее в салатницу.

2. Почистите морковку и натрите на крупной терке, добавьте в салатницу к морской капусте.

3. Разрежьте оливки на половинки и тоже добавьте к салату.

4. Посолите, поперчите по вкусу. Также если любите чеснок, добавьте 1-2 зубчика, но можно для вкуса добавить просто гранулированный чеснок.

5. И последний этап - кунжут. Перед тем как добавить его в салат стоит немного подрумянить, для этого просто высыпьте семена на сухую разогретую сковороду и периодически их помешивайте, пока они не станут золотистыми.

6. Перемешайте все ингредиенты в салатнице и подавайте. Если вам кажется, что салат суховат - добавьте немного оливкового масла и еще раз пемешайте.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Просмотры
178
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