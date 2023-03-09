Салат из морской капусты и морковки: быстрый и простой рецепт полезного блюда

Такой салат - кладезь витаминов, поэтому, если любите морскую капусту, обязательно попробуйте приготовить.
Когда хочется разнообразить свой стол ярким и полезным блюдом - обратите внимание на этот простой салат. Готовится такое блюдо очень быстро, а получается вкусным и хорошо будет сочетаться с любым гарниром.
Ингредиенты:
- Маринованая морская капуста - 400 г
- Морковь - 2 шт
- Кунжут - 3-4 столовые ложки
- Соль
- Перец
- Свежий или сушеный чеснок
- Оливки - 20 шт
Приготовление:
1. С морской капусты слейте лишнюю воду и выложите ее в салатницу.
2. Почистите морковку и натрите на крупной терке, добавьте в салатницу к морской капусте.
3. Разрежьте оливки на половинки и тоже добавьте к салату.
4. Посолите, поперчите по вкусу. Также если любите чеснок, добавьте 1-2 зубчика, но можно для вкуса добавить просто гранулированный чеснок.
5. И последний этап - кунжут. Перед тем как добавить его в салат стоит немного подрумянить, для этого просто высыпьте семена на сухую разогретую сковороду и периодически их помешивайте, пока они не станут золотистыми.
6. Перемешайте все ингредиенты в салатнице и подавайте. Если вам кажется, что салат суховат - добавьте немного оливкового масла и еще раз пемешайте.
Приятного аппетита!
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