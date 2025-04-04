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Салат из морской капусты кальмаров и яиц: рецепт полезного блюда
Обычно морскую капусту едят просто так, но добавьте к ней кальмары, яйца, зелень и в итоге получите салат, который порадует вас необычным нежным вкусом.
Салат не только украсит ваш стол, но и обогатит ваш организм витаминами и минералами и подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- морская капуста маринованная
- 200 г
- кальмары замороженные
- 2 шт. (маленькие)
- яйца куриные
- 2 шт.
- укроп
- 2 веточки
- лук зеленый
- 0,5 пучка
- масло оливковое
- 1 ст. л.
- соль
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Кальмары промойте, снимите шкурку и удалите внутренности. Положите в подсоленную, кипящую воду и варите четыре минуты. Остудите и нарежьте соломкой.
Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.
Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В миске соедините морскую капусту, кальмары, яйца, зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Выложите салат на плоское блюдо или в салатник.
Советы:
Вместо куриных яиц можно добавить перепелиные яйца.
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