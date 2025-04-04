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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Салат из морской капусты кальмаров и яиц: рецепт полезного блюда

Обычно морскую капусту едят просто так, но добавьте к ней кальмары, яйца, зелень и в итоге получите салат, который порадует вас необычным нежным вкусом.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Салат из морской капусты

Салат из морской капусты / © Credits

Салат не только украсит ваш стол, но и обогатит ваш организм витаминами и минералами и подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

морская капуста маринованная
200 г
кальмары замороженные
2 шт. (маленькие)
яйца куриные
2 шт.
укроп
2 веточки
лук зеленый
0,5 пучка
масло оливковое
1 ст. л.
соль

Кальмары промойте, снимите шкурку и удалите внутренности. Положите в подсоленную, кипящую воду и варите четыре минуты. Остудите и нарежьте соломкой.

Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.

Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

В миске соедините морскую капусту, кальмары, яйца, зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Выложите салат на плоское блюдо или в салатник.

Советы:

  • Вместо куриных яиц можно добавить перепелиные яйца.

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