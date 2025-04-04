Салат из морской капусты кальмаров и яиц: рецепт полезного блюда

Салат из морской капусты / © Credits

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Салат не только украсит ваш стол, но и обогатит ваш организм витаминами и минералами и подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Ингредиенты морская капуста маринованная 200 г кальмары замороженные 2 шт. (маленькие) яйца куриные 2 шт. укроп 2 веточки лук зеленый 0,5 пучка масло оливковое 1 ст. л. соль

Кальмары промойте, снимите шкурку и удалите внутренности. Положите в подсоленную, кипящую воду и варите четыре минуты. Остудите и нарежьте соломкой.

Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.

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Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

В миске соедините морскую капусту, кальмары, яйца, зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Выложите салат на плоское блюдо или в салатник.

Советы:

Вместо куриных яиц можно добавить перепелиные яйца.

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