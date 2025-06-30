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Салат из ньокки: интересный рецепт
Если вам надоели привычные сочетания по типу «огурец-помидор», пришло время попробовать что-то особенное — теплый салат с хрустящими ньокки, нутом и кремовым соусом с авокадо.
Этот рецепт — настоящий клад для тех, кто любит быстро, вкусно и сытно. Автор рецепта — фудблогер Amelie, разбирается в сочетании текстур и вкусов, поэтому рассказала об этом рецепте питательного салата.
Ингредиенты
Основа
Упаковка ньокки 400 г
Вареный нут 200 г
Красный лук ½ шт.
Оливки 1 горсть
Рукола или другая зелень 1 горсть
Сыр фета 80 г
Соус
Спелый авокадо 1 шт.
Кисломолочный домашний сыр 100 г
Сок лимона ½ шт.
Паприка ½ ч. л
Оливковое масло 1 ст. л
Соль
Перец
Теплая вода
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C.
На противень, застеленный пергаментом, выложите ньоки и нут, сбрызните оливковым маслом, посолите, перемешайте руками.
Запекайте 20-25 мин до золотистой корочки. Ньоки должны подрумяниться, а нут — стать хрустящим. Для большей хрусткости дайте овощам немного остыть прямо на противне после запекания — они «подсохнут» и станут вкуснее.
Пока все печется, смешайте в блендере мякоть авокадо, сыр, сок лимона, специи, соль, перец и ложку масла. Добавьте теплую воду (1-3 ст. л), чтобы сделать соус кремовым. Он должен напоминать густую сметану или гуакамоле.
В большой миске смешайте запеченные ньоки и нут, тонко нарезанный лук, оливки, рукколу и раскрошенный сыр.
Соус добавляйте уже перед подачей — чтобы хрустящие элементы не размякли.
Подача
Салат самый вкусный теплым, только после уборки. Подайте его:
как основное блюдо к обеду или ужину,
или как гарнир к рыбе или курице,
с бокалом белого вина — идеально для летнего ужина на террасе.
Этот салат — доказательство того, что вкусно не значит сложно. Он имеет яркий вид, прекрасную текстуру и вкусовой баланс, насыщенный белком, клетчаткой и полезными жирами. А главное — его можно приготовить менее чем за 30 мин.