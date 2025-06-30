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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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205
Время на прочтение
2 мин

Салат из ньокки: интересный рецепт

Если вам надоели привычные сочетания по типу «огурец-помидор», пришло время попробовать что-то особенное — теплый салат с хрустящими ньокки, нутом и кремовым соусом с авокадо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат из ньоки

Салат из ньоки / © Associated Press

Этот рецепт — настоящий клад для тех, кто любит быстро, вкусно и сытно. Автор рецепта — фудблогер Amelie, разбирается в сочетании текстур и вкусов, поэтому рассказала об этом рецепте питательного салата.

Ингредиенты

Основа

  • Упаковка ньокки 400 г

  • Вареный нут 200 г

  • Красный лук ½ шт.

  • Оливки 1 горсть

  • Рукола или другая зелень 1 горсть

  • Сыр фета 80 г

Соус

  • Спелый авокадо 1 шт.

  • Кисломолочный домашний сыр 100 г

  • Сок лимона ½ шт.

  • Паприка ½ ч. л

  • Оливковое масло 1 ст. л

  • Соль

  • Перец

  • Теплая вода

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C.

  2. На противень, застеленный пергаментом, выложите ньоки и нут, сбрызните оливковым маслом, посолите, перемешайте руками.

  3. Запекайте 20-25 мин до золотистой корочки. Ньоки должны подрумяниться, а нут — стать хрустящим. Для большей хрусткости дайте овощам немного остыть прямо на противне после запекания — они «подсохнут» и станут вкуснее.

  4. Пока все печется, смешайте в блендере мякоть авокадо, сыр, сок лимона, специи, соль, перец и ложку масла. Добавьте теплую воду (1-3 ст. л), чтобы сделать соус кремовым. Он должен напоминать густую сметану или гуакамоле.

  5. В большой миске смешайте запеченные ньоки и нут, тонко нарезанный лук, оливки, рукколу и раскрошенный сыр.

  6. Соус добавляйте уже перед подачей — чтобы хрустящие элементы не размякли.

Подача

Салат самый вкусный теплым, только после уборки. Подайте его:

  • как основное блюдо к обеду или ужину,

  • или как гарнир к рыбе или курице,

  • с бокалом белого вина — идеально для летнего ужина на террасе.

Этот салат — доказательство того, что вкусно не значит сложно. Он имеет яркий вид, прекрасную текстуру и вкусовой баланс, насыщенный белком, клетчаткой и полезными жирами. А главное — его можно приготовить менее чем за 30 мин.

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