Салат из ньокки: интересный рецепт

Салат из ньоки / © Associated Press

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Содержание Ингредиенты Основа Соус Приготовление Подача

Этот рецепт — настоящий клад для тех, кто любит быстро, вкусно и сытно. Автор рецепта — фудблогер Amelie, разбирается в сочетании текстур и вкусов, поэтому рассказала об этом рецепте питательного салата.

Ингредиенты

Основа

Упаковка ньокки 400 г

Вареный нут 200 г

Красный лук ½ шт.

Оливки 1 горсть

Рукола или другая зелень 1 горсть

Сыр фета 80 г

Соус

Спелый авокадо 1 шт.

Кисломолочный домашний сыр 100 г

Сок лимона ½ шт.

Паприка ½ ч. л

Оливковое масло 1 ст. л

Соль

Перец

Теплая вода

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. На противень, застеленный пергаментом, выложите ньоки и нут, сбрызните оливковым маслом, посолите, перемешайте руками. Запекайте 20-25 мин до золотистой корочки. Ньоки должны подрумяниться, а нут — стать хрустящим. Для большей хрусткости дайте овощам немного остыть прямо на противне после запекания — они «подсохнут» и станут вкуснее. Пока все печется, смешайте в блендере мякоть авокадо, сыр, сок лимона, специи, соль, перец и ложку масла. Добавьте теплую воду (1-3 ст. л), чтобы сделать соус кремовым. Он должен напоминать густую сметану или гуакамоле. В большой миске смешайте запеченные ньоки и нут, тонко нарезанный лук, оливки, рукколу и раскрошенный сыр. Соус добавляйте уже перед подачей — чтобы хрустящие элементы не размякли.

Подача

Салат самый вкусный теплым, только после уборки. Подайте его:

как основное блюдо к обеду или ужину,

или как гарнир к рыбе или курице,

с бокалом белого вина — идеально для летнего ужина на террасе.

Этот салат — доказательство того, что вкусно не значит сложно. Он имеет яркий вид, прекрасную текстуру и вкусовой баланс, насыщенный белком, клетчаткой и полезными жирами. А главное — его можно приготовить менее чем за 30 мин.

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