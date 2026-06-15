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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
1 мин

Салат из огурцов: рецепт вкусного летнего блюда

Когда за окном жара, на кухне не хочется проводить больше 10 минут, и тогда на первый план выходят легкие, свежие блюда. Именно таким является огуречный салат — простой, хрустящий и в то же время сытный вариант для летнего меню.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Салат из огурцов instagram.com/olga_riabenko_

Салат из огурцов instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Летние салаты — это всегда баланс между легкостью и вкусом. Они не перегружают, быстро готовятся и могут служить как гарниром, так и полноценным блюдом.

Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, — именно из тех, где используются привычные ингредиенты и требуется минимум усилий. Огурцы придают свежесть, яйца — нежность, творог — сытность, а йогуртовая заправка делает блюдо легким и кремовым без тяжелых соусов.

Ингредиенты

  • огурцы — 4–5 шт.

  • варёные яйца — 3 шт.

  • твердый сыр — 70 г

  • укроп

  • консервированная кукуруза — 3 ст. л.

Для соуса

  • йогурт 10% — 3 ст. л.

  • чеснок — 1 зубчик

  • соль

  • перец

Салат из огурцов instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Салат из огурцов instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

  1. Огурцы, яйца и сыр нарезать небольшими кусочками.

  2. Добавить мелко нарезанный укроп и консервированную кукурузу.

  3. Отдельно смешать йогурт, измельченный чеснок, соль и перец — это будет легкая кремовая заправка.

  4. Соединить все ингредиенты, добавить соус и тщательно перемешать.

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, так огурцы остаются максимально хрустящими, а вкус получается свежим и ярким.

Этот огуречный салат — легкий, быстрый в приготовлении и универсальный, поэтому подходит как для обеда дома, так и для ужина на террасе.

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Дата публикации
Количество просмотров
222
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