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Салат из огурцов: рецепт вкусного летнего блюда
Когда за окном жара, на кухне не хочется проводить больше 10 минут, и тогда на первый план выходят легкие, свежие блюда. Именно таким является огуречный салат — простой, хрустящий и в то же время сытный вариант для летнего меню.
Летние салаты — это всегда баланс между легкостью и вкусом. Они не перегружают, быстро готовятся и могут служить как гарниром, так и полноценным блюдом.
Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, — именно из тех, где используются привычные ингредиенты и требуется минимум усилий. Огурцы придают свежесть, яйца — нежность, творог — сытность, а йогуртовая заправка делает блюдо легким и кремовым без тяжелых соусов.
Ингредиенты
огурцы — 4–5 шт.
варёные яйца — 3 шт.
твердый сыр — 70 г
укроп
консервированная кукуруза — 3 ст. л.
Для соуса
йогурт 10% — 3 ст. л.
чеснок — 1 зубчик
соль
перец
Приготовление
Огурцы, яйца и сыр нарезать небольшими кусочками.
Добавить мелко нарезанный укроп и консервированную кукурузу.
Отдельно смешать йогурт, измельченный чеснок, соль и перец — это будет легкая кремовая заправка.
Соединить все ингредиенты, добавить соус и тщательно перемешать.
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, так огурцы остаются максимально хрустящими, а вкус получается свежим и ярким.
Этот огуречный салат — легкий, быстрый в приготовлении и универсальный, поэтому подходит как для обеда дома, так и для ужина на террасе.