Салат из огурцов: рецепт вкусного летнего блюда

Салат из огурцов instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Летние салаты — это всегда баланс между легкостью и вкусом. Они не перегружают, быстро готовятся и могут служить как гарниром, так и полноценным блюдом.

Этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Ольга Рябенко, — именно из тех, где используются привычные ингредиенты и требуется минимум усилий. Огурцы придают свежесть, яйца — нежность, творог — сытность, а йогуртовая заправка делает блюдо легким и кремовым без тяжелых соусов.

Ингредиенты

огурцы — 4–5 шт.

варёные яйца — 3 шт.

твердый сыр — 70 г

укроп

консервированная кукуруза — 3 ст. л.

Для соуса

йогурт 10% — 3 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

соль

перец

Салат из огурцов instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

Огурцы, яйца и сыр нарезать небольшими кусочками. Добавить мелко нарезанный укроп и консервированную кукурузу. Отдельно смешать йогурт, измельченный чеснок, соль и перец — это будет легкая кремовая заправка. Соединить все ингредиенты, добавить соус и тщательно перемешать.

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, так огурцы остаются максимально хрустящими, а вкус получается свежим и ярким.

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Этот огуречный салат — легкий, быстрый в приготовлении и универсальный, поэтому подходит как для обеда дома, так и для ужина на террасе.

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