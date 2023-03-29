Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и ананасом: быстрый рецепт

Для салата нам нужно только нарезать все ингредиенты и заправить майонезом.
Такой салат простой и быстрый в приготовлении, ведь для него вам не придется ничего варить или жарить. Получается легким, свежим, со сладковатым вкусом, который ему придают крабовые палочки и ананасы.
Ингредиенты
- пекинская капуста – 500 г
- крабовые палочки – 250 г
- кукуруза консервированная – 200 г
- консервированный ананас – 150 г
- помидор – 1 шт.
- перец черный молотый, соль
- зелень
- майонез
Приготовление
Пекинскую капусту вымойте и нарежьте кубиками.
С кукурузы и ананасов слейте жидкость.
Крабовые палочки, ананасы, помидор нарежьте крупными кусочками.
Все нарезанные ингредиенты - пекинскую капусту, крабовые палочки, ананасы, кукурузу, помидор - выложите в салатник. Добавьте соль, перец, майонез по вкусу, тщательно перемешайте.
Салат украсьте зеленью.
Советы
- Для салата майонез можно использовать с небольшим количеством жира.
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