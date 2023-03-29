Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и ананасом: быстрый рецепт

Для салата нам нужно только нарезать все ингредиенты и заправить майонезом.

Такой салат простой и быстрый в приготовлении, ведь для него вам не придется ничего варить или жарить. Получается легким, свежим, со сладковатым вкусом, который ему придают крабовые палочки и ананасы.

Ингредиенты

пекинская капуста – 500 г

крабовые палочки – 250 г

кукуруза консервированная – 200 г

консервированный ананас – 150 г

помидор – 1 шт.

перец черный молотый, соль

зелень

майонез

Приготовление

Пекинскую капусту вымойте и нарежьте кубиками.

С кукурузы и ананасов слейте жидкость.

Крабовые палочки, ананасы, помидор нарежьте крупными кусочками.

Все нарезанные ингредиенты - пекинскую капусту, крабовые палочки, ананасы, кукурузу, помидор - выложите в салатник. Добавьте соль, перец, майонез по вкусу, тщательно перемешайте.

Салат украсьте зеленью.

Советы

Для салата майонез можно использовать с небольшим количеством жира.

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