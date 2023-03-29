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Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и ананасом: быстрый рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
160
Время на прочтение
1 мин
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Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и ананасом: быстрый рецепт

Фото: Credits

Для салата нам нужно только нарезать все ингредиенты и заправить майонезом.

Такой салат простой и быстрый в приготовлении, ведь для него вам не придется ничего варить или жарить. Получается легким, свежим, со сладковатым вкусом, который ему придают крабовые палочки и ананасы.

Ингредиенты

  • пекинская капуста – 500 г
  • крабовые палочки – 250 г
  • кукуруза консервированная – 200 г
  • консервированный ананас – 150 г
  • помидор – 1 шт.
  • перец черный молотый, соль
  • зелень
  • майонез

Приготовление

Пекинскую капусту вымойте и нарежьте кубиками.

С кукурузы и ананасов слейте жидкость.

Крабовые палочки, ананасы, помидор нарежьте крупными кусочками.

Все нарезанные ингредиенты - пекинскую капусту, крабовые палочки, ананасы, кукурузу, помидор - выложите в салатник. Добавьте соль, перец, майонез по вкусу, тщательно перемешайте. 

Салат украсьте зеленью.

Советы

  • Для салата майонез можно использовать с небольшим количеством жира.

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Дата публикации
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