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Салат из пекинской капусты с курицей, кукурузой и сухариками: рецепт легкого и полезного блюда

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
86 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
1 мин
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Салат из пекинской капусты с курицей, кукурузой и сухариками: рецепт легкого и полезного блюда

Салат из пекинской капусты с курицей, кукурузой и сухариками / Фото: Credits

Готовый салат подайте сразу к столу, иначе сухарики станут мягкими и вкус изменится. 

Благодаря пекинской капусте салат получается свежим, легким и отлично сочетается с куриным филе, кукурузой, яйцами и хрустящими сухариками. В качестве заправки вместо майонеза используйте греческий йогурт или сметану.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
пекинская капуста
400 г
яйца куриные
3 шт.
консервированная кукуруза
200 г
сухарики
1/2 пачки
майонез
соль
перец черный молотый
растительное масло
  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите, поперчите. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и обжарьте куриное филе с двух сторон 7-8 минут до золотистого цвета. Остудите и разберите на волокна.
  2. Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
  3. С консервированной кукурузы слейте жидкость.
  4. Пекинскую капусту промойте, обсушите и нарежьте тонко соломкой.
  5. В миску выложите куриное филе, яйца, пекинскую капусту, кукурузу. Затем посолите, заправьте майонезом и перемешайте.
  6. Выложите салат на блюдо и посыпьте сухариками. Перед подачей перемешайте.

Советы:

  • Сухарики используйте любые.
  • Куриное филе можно отварить.
  • Можно украсить салат кольцами красного лука. 

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