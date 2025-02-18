Салат из пекинской капусты с курицей, кукурузой и сухариками: рецепт легкого и полезного блюда

Готовый салат подайте сразу к столу, иначе сухарики станут мягкими и вкус изменится.

Благодаря пекинской капусте салат получается свежим, легким и отлично сочетается с куриным филе, кукурузой, яйцами и хрустящими сухариками. В качестве заправки вместо майонеза используйте греческий йогурт или сметану.

Ингредиенты куриное филе 300 г пекинская капуста 400 г яйца куриные 3 шт. консервированная кукуруза 200 г сухарики 1/2 пачки майонез соль перец черный молотый растительное масло

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите, поперчите. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и обжарьте куриное филе с двух сторон 7-8 минут до золотистого цвета. Остудите и разберите на волокна. Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. С консервированной кукурузы слейте жидкость. Пекинскую капусту промойте, обсушите и нарежьте тонко соломкой. В миску выложите куриное филе, яйца, пекинскую капусту, кукурузу. Затем посолите, заправьте майонезом и перемешайте. Выложите салат на блюдо и посыпьте сухариками. Перед подачей перемешайте.

Советы:

Сухарики используйте любые.

Куриное филе можно отварить.

Можно украсить салат кольцами красного лука.

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