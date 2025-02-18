Салат из пекинской капусты с курицей, кукурузой и сухариками: рецепт легкого и полезного блюда

Готовый салат подайте сразу к столу, иначе сухарики станут мягкими и вкус изменится.
Благодаря пекинской капусте салат получается свежим, легким и отлично сочетается с куриным филе, кукурузой, яйцами и хрустящими сухариками. В качестве заправки вместо майонеза используйте греческий йогурт или сметану.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- пекинская капуста
- 400 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- консервированная кукуруза
- 200 г
- сухарики
- 1/2 пачки
- майонез
- соль
- перец черный молотый
- растительное масло
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите, поперчите. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и обжарьте куриное филе с двух сторон 7-8 минут до золотистого цвета. Остудите и разберите на волокна.
- Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- С консервированной кукурузы слейте жидкость.
- Пекинскую капусту промойте, обсушите и нарежьте тонко соломкой.
- В миску выложите куриное филе, яйца, пекинскую капусту, кукурузу. Затем посолите, заправьте майонезом и перемешайте.
- Выложите салат на блюдо и посыпьте сухариками. Перед подачей перемешайте.
Советы:
- Сухарики используйте любые.
- Куриное филе можно отварить.
- Можно украсить салат кольцами красного лука.
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