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Салат из пекинской капусты с маринованными грибами: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
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Салат из пекинской капусты с маринованными грибами: простой рецепт

Фото: Credits

Блюдо получается хрустящим, аппетитным и достаточно легким.

Пекинская капуста, грибы, курица и сыр прекрасно сочетаются. Готовится очень быстро, а результат вас удивит. Такой салат отлично подойдет для праздничного стола или семейного обеда.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 300 г
  • куриное филе – 300 г
  • сыр - 150 г
  • маринованные грибы – 300 г
  • майонез – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Отварите куриное филе в течение 20-25 минут, посолите, поперчите. Готовое филе остудите. Нарежьте кубиками.

Пекинскую капусту нашинкуйте и немного помните руками, чтобы пустила сок. Слейте с маринованных грибов рассол, промойте, нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке.

Салат укладывайте слоями, каждый слой промазывая майонезом: капуста, маринованные грибы, курица, сыр.

Салат должен настояться в холодильнике минимум два часа, в идеале – ночь.

Советы:

  • Сыр добавляйте по своему вкусу.
  • Капусту можно заменить белокочанной.
  • Маринованные грибы подойдут любые.

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Дата публикации
Просмотры
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