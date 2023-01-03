Салат из пекинской капусты с маринованными грибами: простой рецепт

Блюдо получается хрустящим, аппетитным и достаточно легким.
Пекинская капуста, грибы, курица и сыр прекрасно сочетаются. Готовится очень быстро, а результат вас удивит. Такой салат отлично подойдет для праздничного стола или семейного обеда.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 300 г
- куриное филе – 300 г
- сыр - 150 г
- маринованные грибы – 300 г
- майонез – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
Отварите куриное филе в течение 20-25 минут, посолите, поперчите. Готовое филе остудите. Нарежьте кубиками.
Пекинскую капусту нашинкуйте и немного помните руками, чтобы пустила сок. Слейте с маринованных грибов рассол, промойте, нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке.
Салат укладывайте слоями, каждый слой промазывая майонезом: капуста, маринованные грибы, курица, сыр.
Салат должен настояться в холодильнике минимум два часа, в идеале – ночь.
Советы:
- Сыр добавляйте по своему вкусу.
- Капусту можно заменить белокочанной.
- Маринованные грибы подойдут любые.
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