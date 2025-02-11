Салат из пекинской капусты с яичной заправкой: низкокалорийный рецепт без майонеза

Натуральные ингредиенты, такие как свежие овощи, вареные яйца и ароматная заправка на основе яичных желтков и с травами, создают насыщенный вкусовой букет, который подарит вам настоящее удовольствие.
На странице olga_riabenko_ рассказали о рецепте, который идеально подойдет для легкого и вкусного обеда. Этот простой и легкий салат – отличный выбор для тех, кто ценит здоровое питание и желает насладиться свежестью натуральных ингредиентов без добавления майонеза.
Ингредиенты
Основные компоненты:
- Пекинская капуста 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Перец или огурец 1шт.
- Яичные белки вареные 4 шт.
Для заправки:
- Яичные желтки вареные 4 шт.
- Масло травами (базилик, орегано, розмарин) 70 мл
- Сметана 20% 2 ст. л
- Горчица 1 ч.л
- Сок лимона 1/4 шт.
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
Приготовление
- Нашинкуйте пекинскую капусту тонкими полосками.
- Морковь натрите на большую терку.
- Перец или огурец нашинкуйте небольшими ломтиками.
- Сварите яйца, отделите желтки от белков.
- Белки нарежьте тонкими ломтиками и добавьте к овощам.
- В отдельной миске смешайте все ингредиенты для заправки: вареные желтки, растительное масло с травами, сметану, горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеный чеснок.
- Совместите подготовленные овощи с яичными белками. Затем вылейте заправку в овощную смесь и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты.
Советы:
- Лимонный сок можно добавлять постепенно, контролируя баланс кислинки. Приправы, такие как горчица и сушеный чеснок, тоже можно корректировать по своему вкусу.
Салат из капусты пекинской с яичной заправкой – простой, легкий и вкусный рецепт, который идеально подходит для здорового обеда или вечерней закуски.
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