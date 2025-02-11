Салат из пекинской капусты с яичной заправкой: низкокалорийный рецепт без майонеза

Натуральные ингредиенты, такие как свежие овощи, вареные яйца и ароматная заправка на основе яичных желтков и с травами, создают насыщенный вкусовой букет, который подарит вам настоящее удовольствие.

На странице olga_riabenko_ рассказали о рецепте, который идеально подойдет для легкого и вкусного обеда. Этот простой и легкий салат – отличный выбор для тех, кто ценит здоровое питание и желает насладиться свежестью натуральных ингредиентов без добавления майонеза.

Ингредиенты

Основные компоненты:

Пекинская капуста 1 шт.

Морковь 1 шт.

Перец или огурец 1шт.

Яичные белки вареные 4 шт.

Для заправки:

Яичные желтки вареные 4 шт.

Масло травами (базилик, орегано, розмарин) 70 мл

Сметана 20% 2 ст. л

Горчица 1 ч.л

Сок лимона 1/4 шт.

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Приготовление

Нашинкуйте пекинскую капусту тонкими полосками. Морковь натрите на большую терку. Перец или огурец нашинкуйте небольшими ломтиками. Сварите яйца, отделите желтки от белков. Белки нарежьте тонкими ломтиками и добавьте к овощам. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для заправки: вареные желтки, растительное масло с травами, сметану, горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеный чеснок. Совместите подготовленные овощи с яичными белками. Затем вылейте заправку в овощную смесь и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты.

Советы:

Лимонный сок можно добавлять постепенно, контролируя баланс кислинки. Приправы, такие как горчица и сушеный чеснок, тоже можно корректировать по своему вкусу.

Салат из капусты пекинской с яичной заправкой – простой, легкий и вкусный рецепт, который идеально подходит для здорового обеда или вечерней закуски.

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