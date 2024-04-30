Салат из редиса с яйцом и огурцом: рецепт простого и полезного блюда

Приготовьте весенний, легкий и хрустящий салат из редиски, огурца, вареных яиц и зеленого лука. Салат готовится за 5 минут, только заранее отварите яйца. Заправьте его майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.
Ингредиенты
- редис
- 200 г
- огурец
- 1 шт.
- яйца
- 2 шт.
- сметана
- 100 г
- лук зеленый
- перец черный молотый
- соль
- Яйца отварите 10 минут после закипания. Остудите, очистите и нарежьте кубиками.
- Редис, огурец и лук зеленый промойте под проточной водой. Обсушите бумажным полотенцем. Редис и огурец нарежьте полукольцами, лук мелко измельчите.
- В миске соедините яйца, редис, огурец, лук зеленый. Посолите, поперчите. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
- Выложите в салатник и подавайте к столу.
Советы:
Количество овощей и зелени используйте по своему вкусу.
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