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Салат из редиса с яйцом и огурцом: рецепт простого и полезного блюда

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
48 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
270
Время на прочтение
1 мин
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Салат из редиса с яйцом и огурцом: рецепт простого и полезного блюда

Салат из редиса с яйцом и огурцом / Фото: Credits

Приготовьте весенний, легкий и хрустящий салат из редиски, огурца, вареных яиц и зеленого лука. Салат готовится за 5 минут, только заранее отварите яйца. Заправьте его майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.

Ингредиенты

редис
200 г
огурец
1 шт.
яйца
2 шт.
сметана
100 г
лук зеленый
перец черный молотый
соль
  1. Яйца отварите 10 минут после закипания. Остудите, очистите и нарежьте кубиками.
  2. Редис, огурец и лук зеленый промойте под проточной водой. Обсушите бумажным полотенцем. Редис и огурец нарежьте полукольцами, лук мелко измельчите.
  3. В миске соедините яйца, редис, огурец, лук зеленый. Посолите, поперчите. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
  4. Выложите в салатник и подавайте к столу.

Советы:

Количество овощей и зелени используйте по своему вкусу.

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