ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Салат из редиски, капусты яйца и зелени: рецепт легкого весеннего блюда

Легкий, полезный салатик, который одним из первых появляется на вашем столе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
116 ккал
Салат из редиски капусты яйца и зелени

Салат из редиски капусты яйца и зелени / © Credits

Ароматный, хрустящий овощной салат станет отличным дополнением для любого мясного блюда.

Ингредиенты

редиска
200 г
капуста белокочанная
200 г
огурцы
1 шт.
яйца куриные
1 шт.
сметана
100 г
чеснок
2 зубчика
зелень (петрушка, укроп, лук зеленый)
перец черный молотый
соль

  1. Яйца отварите 10 минут с момента закипания.

  2. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.

  3. Овощи тщательно помойте, у редиса и огурца обрежьте кончики с двух сторон и нарежьте полукольцами или кружками в зависимости от размера овощей.

  4. Капусту нарежьте соломкой.

  5. Чеснок очистите и измельчите.

  6. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  7. В глубокую миску выложите редис, капусту, огурец, чеснок, зелень, яйца, перец черный молотый, соль.

  8. Аккуратно перемешайте, заправьте сметаной и еще раз перемешайте.

  9. Выложите в салатник.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности, или замените ее на натуральный йогурт.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie