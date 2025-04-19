- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат из редиски, капусты яйца и зелени: рецепт легкого весеннего блюда
Легкий, полезный салатик, который одним из первых появляется на вашем столе.
Ароматный, хрустящий овощной салат станет отличным дополнением для любого мясного блюда.
Ингредиенты
- редиска
- 200 г
- капуста белокочанная
- 200 г
- огурцы
- 1 шт.
- яйца куриные
- 1 шт.
- сметана
- 100 г
- чеснок
- 2 зубчика
- зелень (петрушка, укроп, лук зеленый)
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
Яйца отварите 10 минут с момента закипания.
Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.
Овощи тщательно помойте, у редиса и огурца обрежьте кончики с двух сторон и нарежьте полукольцами или кружками в зависимости от размера овощей.
Капусту нарежьте соломкой.
Чеснок очистите и измельчите.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В глубокую миску выложите редис, капусту, огурец, чеснок, зелень, яйца, перец черный молотый, соль.
Аккуратно перемешайте, заправьте сметаной и еще раз перемешайте.
Выложите в салатник.
Советы:
Сметану используйте любой жирности, или замените ее на натуральный йогурт.
Читайте также: