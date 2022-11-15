Салат из сельдерея с грецкими орехами и сыром: очень интересный рецепт

Сельдерей - продукт очень полезный и вкусный. Те, кто заботится о своем здоровье и старается питаться правильно, давно начали добавлять сельдерей в салаты и рагу.

Сельдерей обладает настолько ярким и выраженным вкусом, что вполне заслуживает того, чтобы быть главным ингредиентом в сложном салате. Поэтому вам стоит попробовать этот рецепт, который предполагает использование только здоровых и полезных продуктов с очень оригинальной и вкусной заправкой.

Ингредиенты

грецкие орехи - четверть стакана

яичный желток - 1 шт.

чеснока - 1 зубчик

дижонская горчица 1 ст. л.

соль - половина ч. л.

свежемолотый черный перец - четверть ч. л.

оливковое масло - четверть стакана

уксус - 3 ст. л. (можно заменить соком лимона)

стебли сельдерея - 1 пачка

твердый сыр (лучше всего пекорино) - 60 г, тонко нарезанного

Подготовка

нарезать сельдерей не толстыми ломтиками;

сыр нарезать тонкими слайдами;

натереть чеснок на мелкой терке.

Приготовление

Поджарьте грецкие орехи, периодически помешивая, до появления аромата, около 2 минут. Переложите грецкие орехи на тарелку, чтобы они остыли до комнатной температуры. Когда остынет, грубо нарежьте и отложите.

Взбейте яичный желток, чеснок, дижонскую горчицу, соль и перец до получения однородной массы. Взбивая, влейте оливковое масло до образования крема. Добавьте уксус или сок лимона и снова взбейте.

Ломтики и листья сельдерея полейте заправкой, сверху положите сыр и грецкие орехами и сразу подавайте.

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