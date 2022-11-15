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Салат из сельдерея с грецкими орехами и сыром: очень интересный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
331
Время на прочтение
2 мин
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Салат из сельдерея с грецкими орехами и сыром: очень интересный рецепт

Фото: Credits

Сельдерей - продукт очень полезный и вкусный. Те, кто заботится о своем здоровье и старается питаться правильно, давно начали добавлять сельдерей в салаты и рагу.

Сельдерей обладает настолько ярким и выраженным вкусом, что вполне заслуживает того, чтобы быть главным ингредиентом в сложном салате. Поэтому вам стоит попробовать этот рецепт, который предполагает использование только здоровых и полезных продуктов с очень оригинальной и вкусной заправкой. 

Ингредиенты

  • грецкие орехи - четверть стакана
  • яичный желток - 1 шт.
  • чеснока - 1 зубчик   
  • дижонская горчица 1 ст. л.
  • соль - половина ч. л.
  • свежемолотый черный перец - четверть ч. л.
  • оливковое масло - четверть стакана
  • уксус - 3 ст. л. (можно заменить соком лимона)
  • стебли сельдерея - 1 пачка  
  • твердый сыр (лучше всего пекорино) - 60 г, тонко нарезанного

Подготовка

  • нарезать сельдерей не толстыми ломтиками;
  • сыр нарезать тонкими слайдами;
  • натереть чеснок на мелкой терке. 

Приготовление

Поджарьте грецкие орехи, периодически помешивая, до появления аромата, около 2 минут. Переложите грецкие орехи на тарелку, чтобы они остыли до комнатной температуры. Когда остынет, грубо нарежьте и отложите.

Взбейте яичный желток, чеснок, дижонскую горчицу, соль и перец до получения однородной массы. Взбивая, влейте оливковое масло до образования крема. Добавьте уксус или сок лимона и снова взбейте. 

Ломтики и листья сельдерея полейте заправкой, сверху положите сыр и грецкие орехами и сразу подавайте.

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Дата публикации
Просмотры
331
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