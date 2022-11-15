Салат из сельдерея с грецкими орехами и сыром: очень интересный рецепт

Сельдерей - продукт очень полезный и вкусный. Те, кто заботится о своем здоровье и старается питаться правильно, давно начали добавлять сельдерей в салаты и рагу.
Сельдерей обладает настолько ярким и выраженным вкусом, что вполне заслуживает того, чтобы быть главным ингредиентом в сложном салате. Поэтому вам стоит попробовать этот рецепт, который предполагает использование только здоровых и полезных продуктов с очень оригинальной и вкусной заправкой.
Ингредиенты
- грецкие орехи - четверть стакана
- яичный желток - 1 шт.
- чеснока - 1 зубчик
- дижонская горчица 1 ст. л.
- соль - половина ч. л.
- свежемолотый черный перец - четверть ч. л.
- оливковое масло - четверть стакана
- уксус - 3 ст. л. (можно заменить соком лимона)
- стебли сельдерея - 1 пачка
- твердый сыр (лучше всего пекорино) - 60 г, тонко нарезанного
Подготовка
- нарезать сельдерей не толстыми ломтиками;
- сыр нарезать тонкими слайдами;
- натереть чеснок на мелкой терке.
Приготовление
Поджарьте грецкие орехи, периодически помешивая, до появления аромата, около 2 минут. Переложите грецкие орехи на тарелку, чтобы они остыли до комнатной температуры. Когда остынет, грубо нарежьте и отложите.
Взбейте яичный желток, чеснок, дижонскую горчицу, соль и перец до получения однородной массы. Взбивая, влейте оливковое масло до образования крема. Добавьте уксус или сок лимона и снова взбейте.
Ломтики и листья сельдерея полейте заправкой, сверху положите сыр и грецкие орехами и сразу подавайте.
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