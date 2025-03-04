Салат из свеклы с черносливом и чесноком: классически рецепт

В состав яркого витаминного салата входят самые простые продукты, которые по вкусу не уступают изысканным закускам.
Перед подачей на стол салату дайте настояться 15 минут.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- чернослив
- 30 г
- грецкие орехи очищенные
- 30 г
- чеснок
- 2 зубчика
- сметана
- 2 ст. л.
- майонез
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусах 60 минут. Готовность проверьте прокалыванием вилкой или ножа. Остудите, очистите и нарежьте соломкой.
- Чернослив залейте кипятком и оставьте на 15 минут, затем воду слейте, обсушите и нарежьте соломкой.
- Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите ножом.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Сметану смешайте с майонезом.
- В миске соедините свеклу, чернослив, грецкие орехи, чеснок, сметану с майонезом, перец черный молотый, соль и перемешайте. Выложите в салатник.
Советы:
- Свеклу можно отварить.
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