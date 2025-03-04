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Салат из свеклы с черносливом и чесноком: классически рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
1 мин
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Салат из свеклы с черносливом и чесноком: классически рецепт

Салат из свеклы / Фото: Credits

В состав яркого витаминного салата входят самые простые продукты, которые по вкусу не уступают изысканным закускам.

Перед подачей на стол салату дайте настояться 15 минут.

Ингредиенты

свекла
2 шт.
чернослив
30 г
грецкие орехи очищенные
30 г
чеснок
2 зубчика
сметана
2 ст. л.
майонез
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусах 60 минут. Готовность проверьте прокалыванием вилкой или ножа. Остудите, очистите и нарежьте соломкой.
  2. Чернослив залейте кипятком и оставьте на 15 минут, затем воду слейте, обсушите и нарежьте соломкой.
  3. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите ножом.
  4. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  5. Сметану смешайте с майонезом.
  6. В миске соедините свеклу, чернослив, грецкие орехи, чеснок, сметану с майонезом, перец черный молотый, соль и перемешайте. Выложите в салатник.

Советы:

  • Свеклу можно отварить.

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