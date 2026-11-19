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Салат из свеклы с фасолью и маринованными огурцами: простой рецепт
Если у вас осталась отварная свекла, то этот яркий, полезный салат можно приготовить всего за 15-20 минут.
Просто нарежьте все ингредиенты, заправьте пикантной заправкой на основе горчицы, меда и оливкового масла и подайте к столу.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- фасоль консервированная — 1 банка (200-250 гр)
- 1 банка (200-250 г);
- огурцы маринованные
- 4 шт.
- лук красный
- 2 шт.
- чеснок
- 1 шт.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- горчица дижонская
- 1 ч. л.
- мед
- 0,5 ч. л.
- лимонный сок
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (кинза, петрушка или укроп)
- по вкусу
Свеклу вымойте и отварите 40-50 минут до готовности, остудите.
Фасоль откиньте на дуршлаг.
Свеклу, маринованные огурцы нарежьте соломкой.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок пропустите через пресс.
Зелень измельчите.
Для заправки: в небольшую емкость влейте оливковое масло, добавьте горчицу, мед, лимонный сок, чеснок и перемешайте.
В миску выложите свеклу, фасоль огурцы, лук, заправьте заправкой, поперчите, посолите и перемешайте, выложите в салатник и посыпьте зеленью.
Советы:
Свеклу можно запечь в духовке.
Зелень используйте по своему вкусу.