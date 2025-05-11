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Салат из свеклы с сельдью и яблоком: простой рецепт
Несмотря на простые ингредиенты, салат со свеклой, сельдью и яблоком получается пикантным и вкусным.
Сварите или запеките свеклу заранее и через 15 минут блюдо будет готово. Такой салат станет отличным дополнением к любому столу.
Ингредиенты:
свекла - 300 гр;
сельдь слабосоленая (филе) - 200 гр;
яблоко - 1 шт;
лук репчатый - 1 шт;
Для заправки:
горчица французская - 1 ст л;
мед - 1 ч л;
лимонный сок - 1 ст л;
оливковое масло - 3 ст л;
соль.
Приготовление:
Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и запеките в духовке при 180 градусах 1-1,5 часа. Остудите, очистите и нарежьте соломкой.
Сельдь нарежьте на длинные кусочки.
Яблоки очистите от сердцевины, кожуры и нарежьте соломкой.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Для заправки смешайте горчицу, мед, лимонный сок, оливковое масло и соль.
В миску выложите свеклу, сельдь, яблоко, лук, добавьте заправку и перемешайте. Выложите в салатник и отправьте в холодильник настояться на 30 минут.
Советы:
Свеклу можно отварить в течении часа.