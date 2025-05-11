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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Салат из свеклы с сельдью и яблоком: простой рецепт

Несмотря на простые ингредиенты, салат со свеклой, сельдью и яблоком получается пикантным и вкусным.

Салат из свеклы с сельдью и яблоком

Салат из свеклы с сельдью и яблоком / © Credits

Сварите или запеките свеклу заранее и через 15 минут блюдо будет готово. Такой салат станет отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты:

  • свекла - 300 гр;

  • сельдь слабосоленая (филе) - 200 гр;

  • яблоко - 1 шт;

  • лук репчатый - 1 шт;

Для заправки:

  • горчица французская - 1 ст л;

  • мед - 1 ч л;

  • лимонный сок - 1 ст л;

  • оливковое масло - 3 ст л;

  • соль.

Приготовление:

  1. Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и запеките в духовке при 180 градусах 1-1,5 часа. Остудите, очистите и нарежьте соломкой.

  2. Сельдь нарежьте на длинные кусочки.

  3. Яблоки очистите от сердцевины, кожуры и нарежьте соломкой.

  4. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  5. Для заправки смешайте горчицу, мед, лимонный сок, оливковое масло и соль.

  6. В миску выложите свеклу, сельдь, яблоко, лук, добавьте заправку и перемешайте. Выложите в салатник и отправьте в холодильник настояться на 30 минут.

Советы:

  • Свеклу можно отварить в течении часа.

Дата публикации
Количество просмотров
39
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