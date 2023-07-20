Салат из свежей моркови с плавленым сыром и чесноком: рецепт пикантной закуски

Чтобы салат получился вкусным и полезным, выбирайте сочную свежую морковь. Ее лучше натереть на терке для корейских салатов.

Готовится такой салат за считанные минуты из и свежей моркови, плавленого сыра и чеснока.

Ингредиенты

морковь свежая – 3 шт.;

сыр плавленый – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

майонез – 2 ст л;

соль;

свежая зелень (петрушка, укроп).

Приготовление

Очищенную морковь натрите на терку по-корейски.

Плавленый сыр натрите на крупную терку.

Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Соедините все ингредиенты, посолите. Добавьте майонез. Хорошо перемешайте.

Для подачи установите на сервировочную тарелку кулинарное кольцо и выложите морковный салат. Утрамбуйте. Аккуратно снимите кулинарное кольцо. Перед подачей поставьте в холодильник на 30 минут. Украсьте свежей зеленью.

Советы

Плавленый сыр поместите заранее в морозильную камеру на 20 минут, чтобы он затвердел, и его можно было натереть на терке.

В качестве заправки можно использовать сметану.

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