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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
274
Время на прочтение
1 мин

Салат из свежих огурцов яйца и сыра: рецепт легкого летнего блюда

Этот легкий салат отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
114 ккал
Салат из свежих огурцов яйца и сыра

Салат из свежих огурцов яйца и сыра / © Credits

Сочные огурцы, сырная прослойка с яичными белками и желтками, ароматная зелень, сметана — все ингредиенты отлично сочетаются, делая салат вкусным и нежным.

Ингредиенты

огурцы
3 шт.
твердый сыр
100 г
яйца куриные
3 шт.
сметана
3 ст. л.
зелень (зеленый лук, укроп)
соль

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите. Разделите на белки и желтки. Белки натрите на крупную терку.

  2. Огурцы помойте, очистите от кожуры и нарежьте на средние кубики.

  3. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  4. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  5. В салатник первым слоем выложите свежие огурцы, посолите и смажьте сметаной.

  6. Вторым слоем — сыр. Смажьте сметаной.

  7. Далее третий слой — белки, посолите и также смажьте сметаной.

  8. Желтки натрите на мелкой терке и выложите сверху на салат, сделайте сеточку из сметаны и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Вместо сметаны можно использовать майонез.

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Дата публикации
Количество просмотров
274
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