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Салат из свежих огурцов яйца и сыра: рецепт легкого летнего блюда
Этот легкий салат отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол.
Сочные огурцы, сырная прослойка с яичными белками и желтками, ароматная зелень, сметана — все ингредиенты отлично сочетаются, делая салат вкусным и нежным.
Ингредиенты
- огурцы
- 3 шт.
- твердый сыр
- 100 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- зелень (зеленый лук, укроп)
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- соль
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Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите. Разделите на белки и желтки. Белки натрите на крупную терку.
Огурцы помойте, очистите от кожуры и нарежьте на средние кубики.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В салатник первым слоем выложите свежие огурцы, посолите и смажьте сметаной.
Вторым слоем — сыр. Смажьте сметаной.
Далее третий слой — белки, посолите и также смажьте сметаной.
Желтки натрите на мелкой терке и выложите сверху на салат, сделайте сеточку из сметаны и посыпьте зеленью.
Советы:
Вместо сметаны можно использовать майонез.