Салат из цветной капусты по-корейски: рецепт оригинальной закуски

Все чаще на большой сцене можно увидеть невероятные выступления, в которых сочетаются народные традиции и современное звучание. Звезды украинского шоу-бизнеса привлекают к своим песням хоровые коллективы, которые добавляют их композициям эмоциональности, глубины, масштабности и подчеркивают национальный характер звучания. Ценителей живого хорового исполнения становится все больше и интерес к их выступлениям безумно растет. Поэтому мы подготовили подборку топ-5 украинских хоров, которые вам точно понравятся.