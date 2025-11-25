ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Салат из цветной капусты по-корейски: рецепт оригинальной закуски

Цветная капуста по-корейски — это пикантная, ароматная, остро-сладкая закуска.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
34 ккал
Салат из цветной капусты по-корейски

Салат из цветной капусты по-корейски / © Credits

Готовится очень просто. Цветную капусту отварите, затем замаринуйте с овощами и специями. Салат отлично подойдет к любым мясным блюдам или гарниру.

Ингредиенты

цветная капуста
1 кг
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец сладкий
1 шт.
чеснок
3 зубчика
масло оливковое
60 г
соевый соус
3 ст. л.
кориандр молотый
1 ч. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец острый молотый
1/3 ч. л.
перец черный молотый
зелень петрушки.

  1. Цветную капусту промойте холодной водой, разберите на небольшие соцветия. Отварите в кипящей слегка подсоленной воде пять минут, воду слейте и остудите.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови.

  3. Перец очистите от семян, перегородок и нарежьте соломкой.

  4. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  5. Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  6. В емкость выложите капусту, морковь, перец, петрушку.

  7. В центр овощей выложите чеснок, кориандр, паприку, перец острый, перец черный молотый.

  8. В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности, сразу вылейте горячее оливковое масло с луком в центр овощей и хорошо перемешайте, затем полейте соевым соусом и еще раз перемешайте.

  9. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

  • Оливковое масло можно заменить растительным или кунжутным маслом.

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie