Салат из цветной капусты по-корейски: рецепт оригинальной закуски
Цветная капуста по-корейски — это пикантная, ароматная, остро-сладкая закуска.
Готовится очень просто. Цветную капусту отварите, затем замаринуйте с овощами и специями. Салат отлично подойдет к любым мясным блюдам или гарниру.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 1 кг
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец сладкий
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- масло оливковое
- 60 г
- соевый соус
- 3 ст. л.
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец острый молотый
- 1/3 ч. л.
- перец черный молотый
-
- зелень петрушки.
-
Цветную капусту промойте холодной водой, разберите на небольшие соцветия. Отварите в кипящей слегка подсоленной воде пять минут, воду слейте и остудите.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови.
Перец очистите от семян, перегородок и нарежьте соломкой.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В емкость выложите капусту, морковь, перец, петрушку.
В центр овощей выложите чеснок, кориандр, паприку, перец острый, перец черный молотый.
В сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности, сразу вылейте горячее оливковое масло с луком в центр овощей и хорошо перемешайте, затем полейте соевым соусом и еще раз перемешайте.
Накройте крышкой и отправьте в холодильник на один час.
Советы:
Оливковое масло можно заменить растительным или кунжутным маслом.