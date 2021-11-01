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Салат из тыквы и груши с гранатовым соусом

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Салат из тыквы и груши с гранатовым соусом

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Тыква, груша и гранат - очень интересное сезонное сочетание.

Австралийская тыквенная фантазия основана на плодах сладких сортов, таких как Fairytale, Jarrahdale и Delicata, но мы можем смело использовать "Акорн",  "Арлекин, "Диво" или "Былинку", такие же деликатные и сладкие.

Ингредиенты на 4-6 порций:

  • 500 г  тыквы
  • 3 стакана гранатового сока
  • 1 ст. хлопьев из смешанных злаков
  • веточка свежего тимьяна
  • 1 лавровый лист
  • 2 головки салата фризе или листового
  • 2 груши
  • 1/2 ст. красного винного уксуса
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 1 лук-шалот
  • 1 ст. рапсового или льняного масла
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • Соль, свежемолотый черный перец

Отварить хлопья в течение 3-5 минут вместе с веточкой тимьяна и лавровым листом. Слить оставшуюся воду, удалить пряности. Уварить в эмалированной кастрюле гранатовый сок примерно наполовину. Подготовить соус: соединить гранатовый сироп, уксус, горчицу, соль и лук-шалот и взбить  в блендере на низкой скорости. Добавить льняное масло и увеличить скорость. Взбивать до гладкости. В отдельной миске, перемешать зерна с гранатовым соусом и дать постоять.

Очистить и нарезать тыкву тончайшими полосками, груши тонкими ломтиками, фризе или листовой салат нарвать вручную. Перемешать все в большой миске с оливковым маслом, влить лимонный сок, поперчить и перемешать. Сверху выложить хлопья и полить оставшимся гранатовым соусом.

София Яроцкая

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