Салат из тыквы и груши с гранатовым соусом

Салат из тыквы и груши с гранатовым соусом

Тыква, груша и гранат - очень интересное сезонное сочетание.

Австралийская тыквенная фантазия основана на плодах сладких сортов, таких как Fairytale, Jarrahdale и Delicata, но мы можем смело использовать "Акорн", "Арлекин, "Диво" или "Былинку", такие же деликатные и сладкие.

Ингредиенты на 4-6 порций:

500 г тыквы

3 стакана гранатового сока

1 ст. хлопьев из смешанных злаков

веточка свежего тимьяна

1 лавровый лист

2 головки салата фризе или листового

2 груши

1/2 ст. красного винного уксуса

1 ст. л. дижонской горчицы

1 лук-шалот

1 ст. рапсового или льняного масла

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. лимонного сока

Соль, свежемолотый черный перец

Отварить хлопья в течение 3-5 минут вместе с веточкой тимьяна и лавровым листом. Слить оставшуюся воду, удалить пряности. Уварить в эмалированной кастрюле гранатовый сок примерно наполовину. Подготовить соус: соединить гранатовый сироп, уксус, горчицу, соль и лук-шалот и взбить в блендере на низкой скорости. Добавить льняное масло и увеличить скорость. Взбивать до гладкости. В отдельной миске, перемешать зерна с гранатовым соусом и дать постоять.

Очистить и нарезать тыкву тончайшими полосками, груши тонкими ломтиками, фризе или листовой салат нарвать вручную. Перемешать все в большой миске с оливковым маслом, влить лимонный сок, поперчить и перемешать. Сверху выложить хлопья и полить оставшимся гранатовым соусом.

София Яроцкая

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