Салат из тыквы и груши с гранатовым соусом

Тыква, груша и гранат - очень интересное сезонное сочетание.
Австралийская тыквенная фантазия основана на плодах сладких сортов, таких как Fairytale, Jarrahdale и Delicata, но мы можем смело использовать "Акорн", "Арлекин, "Диво" или "Былинку", такие же деликатные и сладкие.
Ингредиенты на 4-6 порций:
- 500 г тыквы
- 3 стакана гранатового сока
- 1 ст. хлопьев из смешанных злаков
- веточка свежего тимьяна
- 1 лавровый лист
- 2 головки салата фризе или листового
- 2 груши
- 1/2 ст. красного винного уксуса
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 лук-шалот
- 1 ст. рапсового или льняного масла
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. лимонного сока
- Соль, свежемолотый черный перец
Отварить хлопья в течение 3-5 минут вместе с веточкой тимьяна и лавровым листом. Слить оставшуюся воду, удалить пряности. Уварить в эмалированной кастрюле гранатовый сок примерно наполовину. Подготовить соус: соединить гранатовый сироп, уксус, горчицу, соль и лук-шалот и взбить в блендере на низкой скорости. Добавить льняное масло и увеличить скорость. Взбивать до гладкости. В отдельной миске, перемешать зерна с гранатовым соусом и дать постоять.
Очистить и нарезать тыкву тончайшими полосками, груши тонкими ломтиками, фризе или листовой салат нарвать вручную. Перемешать все в большой миске с оливковым маслом, влить лимонный сок, поперчить и перемешать. Сверху выложить хлопья и полить оставшимся гранатовым соусом.
София Яроцкая
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