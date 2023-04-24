Салат из ветчины, сыра, капусты и помидоров: вкусный и полезный рецепт

Этот витаминный салат готовится очень быстро и не требует особых кулинарных навыков.
Маленькие помидоры, капуста, нежная ветчина и сыр идеально сочетаются друг с другом. А если не употребляете в пищу майонез, замените его на растительное или оливковое масло.
Ингредиенты
- ветчина – 300 г
- капуста пекинская – 300 г
- сыр – 200 г
- помидоры черри – 150 г
- яйца – 3 шт.
- майонез
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
- Ветчину нарежьте соломкой.
- Капусту пекинскую нарежьте кусочками.
- Сыр нарежьте кубиками.
- Помидоры нарежьте на половинки.
- Яйца, сваренные вкрутую, очистите и нарежьте крупными кубиками.
- Подготовленные продукты переложите в салатник. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте.
Советы
- Сыр используйте любой.
- Салат подавайте к столу сразу после перемешивания, чтобы помидоры не пустили сок.
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