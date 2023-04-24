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Салат из ветчины, сыра, капусты и помидоров: вкусный и полезный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
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Салат из ветчины, сыра, капусты и помидоров: вкусный и полезный рецепт

Фото: Credits

Этот витаминный салат готовится очень быстро и не требует особых кулинарных навыков.

Маленькие помидоры, капуста, нежная ветчина и сыр идеально сочетаются друг с другом. А если не употребляете в пищу майонез, замените его на растительное или оливковое масло.

Ингредиенты

  • ветчина – 300 г
  • капуста пекинская – 300 г
  • сыр – 200 г
  • помидоры черри – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • майонез
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

  • Ветчину нарежьте соломкой.
  • Капусту пекинскую нарежьте кусочками.
  • Сыр нарежьте кубиками.
  • Помидоры нарежьте на половинки.
  • Яйца, сваренные вкрутую, очистите и нарежьте крупными кубиками.
  • Подготовленные продукты переложите в салатник. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте.

Советы

  • Сыр используйте любой.
  • Салат подавайте к столу сразу после перемешивания, чтобы помидоры не пустили сок.

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Дата публикации
Просмотры
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