Салат из ветчины, сыра, капусты и помидоров: вкусный и полезный рецепт

Этот витаминный салат готовится очень быстро и не требует особых кулинарных навыков.

Маленькие помидоры, капуста, нежная ветчина и сыр идеально сочетаются друг с другом. А если не употребляете в пищу майонез, замените его на растительное или оливковое масло.

Ингредиенты

ветчина – 300 г

капуста пекинская – 300 г

сыр – 200 г

помидоры черри – 150 г

яйца – 3 шт.

майонез

перец черный молотый

соль

Приготовление

Ветчину нарежьте соломкой.

Капусту пекинскую нарежьте кусочками.

Сыр нарежьте кубиками.

Помидоры нарежьте на половинки.

Яйца, сваренные вкрутую, очистите и нарежьте крупными кубиками.

Подготовленные продукты переложите в салатник. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Перемешайте.

Советы

Сыр используйте любой.

Салат подавайте к столу сразу после перемешивания, чтобы помидоры не пустили сок.

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