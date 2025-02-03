Салат из яичных и печеночных блинчиков с маринованными огурцами и луком: необычный рецепт

Приготовьте необычный салат из яичных и печеночных блинчиков, который украсит любой праздничный стол.
Обжарьте печеночные блинчики и яичные, нарежьте соломкой, замаринуйте лук, добавьте маринованные огурчики, заправьте соусом из сметаны и горчицы.
Ингредиенты:
- огурцы маринованные – 3 шт;
- зелень.
Для маринования лука:
- лук репчатый – 1 шт;
- вода – 50 мл;
- сахар – 1 чл;
- соль.
Для соуса:
- сметана – 3 ст л;
- горчица в зернах – 1 чл:;
- соль.
Для печеночных блинчиков:
- печень куриная – 250 гр;
- яйцо куриное – 1 шт;
- молоко – 70 мл;
- мука пшеничная – 1 ст л(с горкой);
- лук репчатый – 1 шт;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло.
Для яичных блинчиков:
- яйца куриные – 3 шт;
- молоко – 3 ст л;
- соль.
Приготовление:
- Лук помойте, очистите и нарежьте полукольцами. Залейте водой, добавьте уксус, сахар, соль, перемешайте и оставьте на десять минут. Откиньте на сито.
- Печень промойте, удалите прожилки.
- Лук очистите и нарежьте на кусочки.
- В блендер выложите печень, лук, яйцо, муку, перец черный молотый, соль, влейте молоко и взбейте блендером до однородной массы. Обжарьте блинчики на горячей сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. Разрежьте блинчики на две части и нарежьте тонкой соломкой.
- Яйца соедините с молоком и солью, взбейте венчиком и обжарьте, также как и печеночные блинчики. Немного остудите, сверните в рулет и нарежьте тонкой соломкой.
- Для соуса соедините сметану, горчицу и соль, перемешайте.
- Огурцы нарежьте соломкой.
- В миску выложите печеночные, яичные блинчики, маринованный лук, огурцы, заправьте соусом. Аккуратно перемешайте, выложите в салатник и украсьте зеленью.
Советы:
- Вместо соуса можно использовать майонез.
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