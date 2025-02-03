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Салат из яичных и печеночных блинчиков с маринованными огурцами и луком: необычный рецепт

Салат из яичных и печеночных блинчиков с маринованными огурцами и луком: необычный рецепт

Маринованные огурцы / Фото: Credits

Приготовьте необычный салат из яичных и печеночных блинчиков, который украсит любой праздничный стол.

Обжарьте печеночные блинчики и яичные, нарежьте соломкой, замаринуйте лук, добавьте маринованные огурчики, заправьте соусом из сметаны и горчицы.

Ингредиенты:

  • огурцы маринованные – 3 шт;
  • зелень.

Для маринования лука:

  • лук репчатый – 1 шт;
  • вода – 50 мл;
  • сахар – 1 чл;
  • соль.

Для соуса:

  • сметана – 3 ст л;
  • горчица в зернах – 1 чл:;
  • соль.

Для печеночных блинчиков:

  • печень куриная – 250 гр;
  • яйцо куриное – 1 шт;
  • молоко – 70 мл;
  • мука пшеничная  – 1 ст л(с горкой);
  • лук репчатый – 1 шт;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло.

Для яичных блинчиков:

  • яйца куриные – 3 шт;
  • молоко – 3 ст л;
  • соль.

Приготовление:

  • Лук помойте, очистите и нарежьте полукольцами. Залейте водой, добавьте уксус, сахар, соль, перемешайте и оставьте на десять минут. Откиньте на сито.
  • Печень промойте, удалите прожилки. 
  • Лук очистите и нарежьте на кусочки.
  • В блендер выложите печень, лук, яйцо, муку, перец черный молотый, соль, влейте молоко и взбейте блендером до однородной массы. Обжарьте блинчики на горячей сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. Разрежьте блинчики на две части и нарежьте тонкой соломкой.
  • Яйца соедините с молоком и солью, взбейте венчиком и обжарьте, также как и печеночные блинчики. Немного остудите, сверните в рулет и нарежьте тонкой соломкой.
  • Для соуса соедините сметану, горчицу и соль, перемешайте.
  • Огурцы нарежьте соломкой.
  • В миску выложите печеночные, яичные блинчики, маринованный лук, огурцы, заправьте соусом. Аккуратно перемешайте, выложите в салатник и украсьте зеленью.

Советы:

  • Вместо соуса можно использовать майонез.

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