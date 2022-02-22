Салат из запеченной капусты и нута: вкусно и полезно

Салат из запеченной капусты и нута: вкусно и полезно

Это простой салат, но учитывайте, что готовить его не быстро.

Если надоели обыденные блюда, порадуйте себя новыми кулинарными открытиями, например, салатом из капусты и нута. Получается такое блюдо вкусным, полезным и очень ароматным.

Ингредиенты:

капуста белокочанная - 500 г

нут - 150 г

морковь - 1 шт.

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 1 шт.

оливковое масло - 4 ст. л.

соль, перец - по вкусу

болгарский перец - 1 шт.

любимые специи

зелень - для подачи

Приготовление:

1. Перед тем как начать готовить сам салат, нужно подготовить нут. Для этого промойте его и замочите на ночь. Утром слейте воду, в которой стоял нут, залейте чистой и сварите до готовности. Время приготовления нута - приблизительно 1 час.

2. Нашинкуйте мелко белокочанную капусту и выложите на противень для запекания.

Также читайте Запеченная цветная капуста с кунжутным соусом: рецепт от Андрея Величко

3. Нарежьте соломкой капусту, лук - полукольцами, и болгарский перец. Отправьте к капусте в противень.

4. Теперь добавьте отваренный и очищенный нут.

5. Посолите, поперчите, добавьте ваши любимые специи, взбрызните оливковым маслом и перемешайте.

6. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 30 минут. Когда время пройдет, достаньте противень, хорошо все перемешайте и поставьте запекаться еще на 30 минут.

Читайте также: Булочки с весенней зеленью: ярко и вкусно

Больше рецептов ищите в разделе "Кухня".