Салат из запеченной капусты и нута: вкусно и полезно

Это простой салат, но учитывайте, что готовить его не быстро.
Если надоели обыденные блюда, порадуйте себя новыми кулинарными открытиями, например, салатом из капусты и нута. Получается такое блюдо вкусным, полезным и очень ароматным.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная - 500 г
- нут - 150 г
- морковь - 1 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- оливковое масло - 4 ст. л.
- соль, перец - по вкусу
- болгарский перец - 1 шт.
- любимые специи
- зелень - для подачи
Приготовление:
1. Перед тем как начать готовить сам салат, нужно подготовить нут. Для этого промойте его и замочите на ночь. Утром слейте воду, в которой стоял нут, залейте чистой и сварите до готовности. Время приготовления нута - приблизительно 1 час.
2. Нашинкуйте мелко белокочанную капусту и выложите на противень для запекания.
3. Нарежьте соломкой капусту, лук - полукольцами, и болгарский перец. Отправьте к капусте в противень.
4. Теперь добавьте отваренный и очищенный нут.
5. Посолите, поперчите, добавьте ваши любимые специи, взбрызните оливковым маслом и перемешайте.
6. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 30 минут. Когда время пройдет, достаньте противень, хорошо все перемешайте и поставьте запекаться еще на 30 минут.
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