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Салат из запеченной капусты и нута: вкусно и полезно

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Салат из запеченной капусты и нута: вкусно и полезно

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Это простой салат, но учитывайте, что готовить его не быстро.

Если надоели обыденные блюда, порадуйте себя новыми кулинарными открытиями, например, салатом из капусты и нута. Получается такое блюдо вкусным, полезным и очень ароматным.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная - 500 г
  • нут - 150 г
  • морковь - 1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • оливковое масло - 4 ст. л.
  • соль, перец - по вкусу
  • болгарский перец - 1 шт.
  • любимые специи
  • зелень - для подачи

Приготовление:

1. Перед тем как начать готовить сам салат, нужно подготовить нут. Для этого промойте его и замочите на ночь. Утром слейте воду, в которой стоял нут, залейте чистой и сварите до готовности. Время приготовления нута - приблизительно 1 час.

2. Нашинкуйте мелко белокочанную капусту и выложите на противень для запекания.

3. Нарежьте соломкой капусту, лук - полукольцами, и болгарский перец. Отправьте к капусте в противень.

4. Теперь добавьте отваренный и очищенный нут.

5. Посолите, поперчите, добавьте ваши любимые специи, взбрызните оливковым маслом и перемешайте.

6. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 30 минут. Когда время пройдет, достаньте противень, хорошо все перемешайте и поставьте запекаться еще на 30 минут.

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