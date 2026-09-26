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Салат из запеченных баклажанов и овощей: рецепт полезного блюда
Этот яркий салат готовится из запеченных баклажанов и свежих овощей с ароматной зеленью и легкой заправкой из оливкового масла, лимонного сока и сахара.
Подайте как самостоятельную закуску, или как гарнир к мясу или рыбе.
Ингредиенты:
баклажаны — 500 гр;
перец болгарский — 1 шт;
помидоры — 2 шт;
лук красный — 1 шт;
чеснок — 3 зубчика;
перец чили — 0,5 шт;
кинза свежая — по вкусу.
Для заправки:
оливковое масло — 3 ст л;
лимонный сок — 2 ст л;
сахар — 1 ст л;
соль.
Приготовление:
Баклажаны нарежьте кружками около 1 сантиметра, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, сбрызните оливковым маслом и запекайте при температуре 200 градусов 15-18 минут.
Выложите на тарелку, остудите и нарежьте на полоски.
Болгарский перец очистите от плодоножки, семян и нарежьте соломкой.
Помидоры разрежьте на две части и нарежьте ломтиками.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок натрите на мелкую терку.
Перец чили нарежьте на мелкие кусочки.
Кинзу измельчите.
Для заправки: в миску выложите чеснок, перец чили, кинзу, влейте лимонный сок, оливковое масло, добавьте сахар, соль и тщательно перемешайте, растирая ложкой, оставьте на 10-15 минут.
В салатник выложите баклажаны, болгарский перец, помидоры, лук, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
Советы:
Оливковое масло можно заменить ароматным, растительным маслом.