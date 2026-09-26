ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
1
Время на прочтение
1 мин

Салат из запеченных баклажанов и овощей: рецепт полезного блюда

Этот яркий салат готовится из запеченных баклажанов и свежих овощей с ароматной зеленью и легкой заправкой из оливкового масла, лимонного сока и сахара.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Салат из запеченных баклажанов и овощей

Салат из запеченных баклажанов и овощей / © Credits

Подайте как самостоятельную закуску, или как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 500 гр;

  • перец болгарский — 1 шт;

  • помидоры — 2 шт;

  • лук красный — 1 шт;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • перец чили — 0,5 шт;

  • кинза свежая — по вкусу.

Для заправки:

  • оливковое масло — 3 ст л;

  • лимонный сок — 2 ст л;

  • сахар — 1 ст л;

  • соль.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте кружками около 1 сантиметра, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, сбрызните оливковым маслом и запекайте при температуре 200 градусов 15-18 минут.

  2. Выложите на тарелку, остудите и нарежьте на полоски.

  3. Болгарский перец очистите от плодоножки, семян и нарежьте соломкой.

  4. Помидоры разрежьте на две части и нарежьте ломтиками.

  5. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок натрите на мелкую терку.

  6. Перец чили нарежьте на мелкие кусочки.

  7. Кинзу измельчите.

  8. Для заправки: в миску выложите чеснок, перец чили, кинзу, влейте лимонный сок, оливковое масло, добавьте сахар, соль и тщательно перемешайте, растирая ложкой, оставьте на 10-15 минут.

  9. В салатник выложите баклажаны, болгарский перец, помидоры, лук, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Советы:

  • Оливковое масло можно заменить ароматным, растительным маслом.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie