Салат из запеченных баклажанов и перцев с сыром фета: рецепт вкусного летнего блюда

Когда жара достигает своего пика, хочется чего-то легкого, свежего, но в то же время питательного. Именно таким является салат из запеченных баклажанов, перцев, томатов и сыра фета.

Это идеальное летнее блюдо, которое сочетает яркие вкусы и полезные ингредиенты. Этот рецепт, которым поделилась фудблогер Yulia Stegantseva, может стать вашим любимым для пикников, обедов на террасе или просто для легкого ужина дома.

Сочетание запеченных овощей с нежным сыром фета создает настоящую гармонию текстур и вкусов. Благодаря тепловой обработке овощи становятся мягкими, сладковатыми и насыщенными, а заправка из горчицы, меда и бальзамического уксуса добавляет пикантности и свежести.

Ингредиенты

Для салата

  • Баклажаны 2 шт.

  • Болгарский перец (разного цвета) 2-3 шт.

  • Томаты 2-3 шт.

  • Лук (лучше фиолетовый) 1 шт.

  • Сыр фета 150 г

  • Оливковое масло

  • Соль

  • Черный перец

Для заправки

  • Горчица в зернах 1 ч. л

  • Мед 1 ч. л

  • Бальзамический уксус 1 ст. л

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Сок половины лимона

  • Соль

Приготовление

  • Баклажаны нарежьте кубиками, кожуру можно оставить, если она мягкая.
    Добавьте к ним немного оливкового масла и специй.

  • Перец разрежьте пополам, удалите семена.

  • Один помидор также разрежьте пополам, запекайте его вместе с остальными овощами.

  • Положите все овощи на противень в аэрогриль или духовку. Запекайте при 180-200°C до мягкости и легкой карамелизации, это займет примерно 20-25 мин.

  • Положите фету в отдельную жаростойкую посуду или оберните в фольгу. Запекайте 10-12 мин до легкой золотистой корочки.

  • В небольшой миске смешайте горчицу, мед, бальзамический уксус, оливковое масло, лимонный сок и щепотку соли. Хорошо взбейте вилкой или венчиком.

  • Очистите запеченные перцы от кожуры, нарежьте полосками.

  • Запеченные томаты тоже очистите от кожуры и немного измельчите.

  • В большую салатницу выложите запеченные баклажаны, нарезанные перцы, кусочки томата (и запеченного, и свежего), мелко нарезанный лук, крошки запеченной феты.

  • Залейте заправкой, осторожно перемешайте.

Совет

Если вы хотите еще более выразительного вкуса, добавьте в салат листья базилика или кинзы, или же немного печеных чесночных зубцов.

Этот салат — яркий пример того, как из простых сезонных ингредиентов можно создать изящное ресторанное блюдо дома. Запеченные овощи дарят глубину, фета — кремовую нежность, а заправка — непревзойденную пикантную нотку.

