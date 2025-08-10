- Дата публикации
Категория
Рецепты
Салат из запеченных баклажанов и перцев с сыром фета: рецепт вкусного летнего блюда
Когда жара достигает своего пика, хочется чего-то легкого, свежего, но в то же время питательного. Именно таким является салат из запеченных баклажанов, перцев, томатов и сыра фета.
Это идеальное летнее блюдо, которое сочетает яркие вкусы и полезные ингредиенты. Этот рецепт, которым поделилась фудблогер Yulia Stegantseva, может стать вашим любимым для пикников, обедов на террасе или просто для легкого ужина дома.
Сочетание запеченных овощей с нежным сыром фета создает настоящую гармонию текстур и вкусов. Благодаря тепловой обработке овощи становятся мягкими, сладковатыми и насыщенными, а заправка из горчицы, меда и бальзамического уксуса добавляет пикантности и свежести.
Ингредиенты
Для салата
Баклажаны 2 шт.
Болгарский перец (разного цвета) 2-3 шт.
Томаты 2-3 шт.
Лук (лучше фиолетовый) 1 шт.
Сыр фета 150 г
Оливковое масло
Соль
Черный перец
Для заправки
Горчица в зернах 1 ч. л
Мед 1 ч. л
Бальзамический уксус 1 ст. л
Оливковое масло 2 ст. л
Сок половины лимона
Соль
Приготовление
Баклажаны нарежьте кубиками, кожуру можно оставить, если она мягкая.
Добавьте к ним немного оливкового масла и специй.
Перец разрежьте пополам, удалите семена.
Один помидор также разрежьте пополам, запекайте его вместе с остальными овощами.
Положите все овощи на противень в аэрогриль или духовку. Запекайте при 180-200°C до мягкости и легкой карамелизации, это займет примерно 20-25 мин.
Положите фету в отдельную жаростойкую посуду или оберните в фольгу. Запекайте 10-12 мин до легкой золотистой корочки.
В небольшой миске смешайте горчицу, мед, бальзамический уксус, оливковое масло, лимонный сок и щепотку соли. Хорошо взбейте вилкой или венчиком.
Очистите запеченные перцы от кожуры, нарежьте полосками.
Запеченные томаты тоже очистите от кожуры и немного измельчите.
В большую салатницу выложите запеченные баклажаны, нарезанные перцы, кусочки томата (и запеченного, и свежего), мелко нарезанный лук, крошки запеченной феты.
Залейте заправкой, осторожно перемешайте.
Совет
Если вы хотите еще более выразительного вкуса, добавьте в салат листья базилика или кинзы, или же немного печеных чесночных зубцов.
Этот салат — яркий пример того, как из простых сезонных ингредиентов можно создать изящное ресторанное блюдо дома. Запеченные овощи дарят глубину, фета — кремовую нежность, а заправка — непревзойденную пикантную нотку.