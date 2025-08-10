Салат из запеченных баклажанов и перцев с сыром фета: рецепт вкусного летнего блюда

Салат из запеченных баклажанов и перцев / © Credits

Это идеальное летнее блюдо, которое сочетает яркие вкусы и полезные ингредиенты. Этот рецепт, которым поделилась фудблогер Yulia Stegantseva, может стать вашим любимым для пикников, обедов на террасе или просто для легкого ужина дома.

Сочетание запеченных овощей с нежным сыром фета создает настоящую гармонию текстур и вкусов. Благодаря тепловой обработке овощи становятся мягкими, сладковатыми и насыщенными, а заправка из горчицы, меда и бальзамического уксуса добавляет пикантности и свежести.

Ингредиенты

Для салата

Баклажаны 2 шт.

Болгарский перец (разного цвета) 2-3 шт.

Томаты 2-3 шт.

Лук (лучше фиолетовый) 1 шт.

Сыр фета 150 г

Оливковое масло

Соль

Черный перец

Для заправки

Горчица в зернах 1 ч. л

Мед 1 ч. л

Бальзамический уксус 1 ст. л

Оливковое масло 2 ст. л

Сок половины лимона

Соль

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками, кожуру можно оставить, если она мягкая.

Добавьте к ним немного оливкового масла и специй.

Перец разрежьте пополам, удалите семена.

Один помидор также разрежьте пополам, запекайте его вместе с остальными овощами.

Положите все овощи на противень в аэрогриль или духовку. Запекайте при 180-200°C до мягкости и легкой карамелизации, это займет примерно 20-25 мин.

Положите фету в отдельную жаростойкую посуду или оберните в фольгу. Запекайте 10-12 мин до легкой золотистой корочки.

В небольшой миске смешайте горчицу, мед, бальзамический уксус, оливковое масло, лимонный сок и щепотку соли. Хорошо взбейте вилкой или венчиком.

Очистите запеченные перцы от кожуры, нарежьте полосками.

Запеченные томаты тоже очистите от кожуры и немного измельчите.

В большую салатницу выложите запеченные баклажаны, нарезанные перцы, кусочки томата (и запеченного, и свежего), мелко нарезанный лук, крошки запеченной феты.

Залейте заправкой, осторожно перемешайте.

Совет

Если вы хотите еще более выразительного вкуса, добавьте в салат листья базилика или кинзы, или же немного печеных чесночных зубцов.

Этот салат — яркий пример того, как из простых сезонных ингредиентов можно создать изящное ресторанное блюдо дома. Запеченные овощи дарят глубину, фета — кремовую нежность, а заправка — непревзойденную пикантную нотку.