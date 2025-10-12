Салат из зеленых помидоров: необычный рецепт

Кабачки сопровождают человечество на протяжении более семи тысяч лет. Еще с давних времен их считали не только вкусным, но и целебным даром природы. Древние египтяне, греки, ассирийцы и китайцы высоко ценили этот овощ, используя не только сочную мякоть, но и нежные цветы.