Рецепты
56
1 мин

Салат из зеленых помидоров: необычный рецепт

Особенность приготовления салата из зеленых помидоров в том, что его не придется варить и закатывать крышками. Готовьте сразу двойную порцию, так как салат получается хрустящим, слегка острым, с пикантным чесночным вкусом.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
35 минут
23 ккал
Салат из зеленых помидоров

Салат из зеленых помидоров / © Credits

Для этого нарежьте овощи, уложите их в банку и отправьте в холодильник или подвал. Храниться такой салат может более трех месяцев.

Ингредиенты

помидоры зеленые
1,2 кг
перец острый чили
¼ шт.
чеснок
6-7 зубчиков
петрушка свежая
1 пучок
уксус столовый 9%
3 ст. л.
растительное масло
3 ст. л.
сахар
2 ст. л.
соль
1 ст. л.

  1. Помидоры помойте, отрежьте место крепления плодоножки и нарежьте на небольшие дольки.

  2. Петрушку промойте и измельчите.

  3. Чеснок очистите, и выдавите через пресс.

  4. Перец острый нарежьте на кусочки.

  5. Помидоры выложите в миску, добавьте перец острый чили, чеснок, петрушку, сахар, соль, перемешайте, влейте уксус, растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник на сутки, затем подайте к столу.

Советы:

  • Перец острый чили используйте по своему вкусу.

  • Уксус столовый можно заменить яблочным.

