- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат из зеленых помидоров: необычный рецепт
Особенность приготовления салата из зеленых помидоров в том, что его не придется варить и закатывать крышками. Готовьте сразу двойную порцию, так как салат получается хрустящим, слегка острым, с пикантным чесночным вкусом.
Для этого нарежьте овощи, уложите их в банку и отправьте в холодильник или подвал. Храниться такой салат может более трех месяцев.
Ингредиенты
- помидоры зеленые
- 1,2 кг
- перец острый чили
- ¼ шт.
- чеснок
- 6-7 зубчиков
- петрушка свежая
- 1 пучок
- уксус столовый 9%
- 3 ст. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- соль
- 1 ст. л.
Помидоры помойте, отрежьте место крепления плодоножки и нарежьте на небольшие дольки.
Петрушку промойте и измельчите.
Чеснок очистите, и выдавите через пресс.
Перец острый нарежьте на кусочки.
Помидоры выложите в миску, добавьте перец острый чили, чеснок, петрушку, сахар, соль, перемешайте, влейте уксус, растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник на сутки, затем подайте к столу.
Советы:
Перец острый чили используйте по своему вкусу.
Уксус столовый можно заменить яблочным.