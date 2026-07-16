ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

Салат «Капрезе»: классический рецепт

Это очень легкая и вкусная закуска.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Комментарии
Салат «Капрезе»

Салат «Капрезе» / © Credits

Чтобы приготовить салат вам понадобятся: свежие помидор, сыр «Моцарелла», оливковое масло, бальзамический уксус, базилик и ароматные травы.

Ингредиенты

помидоры
2 шт.
сыр «Моцарелла»
1 крупный шарик
оливковое масло
2 ст. л.
бальзамический уксус
1 ст. л.
итальянские травы
базилик
2 веточки
соль

  1. Помидоры вымойте, обсушите бумажным полотенцем.

  2. Помидоры и сыр нарежьте тонкими кружочками.

  3. Базилик промойте и снимите с веточек листочки.

  4. Для заправки: в миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, итальянские травы.

  5. Кружочки помидоров выложите на блюдо, по кругу, чередуя их с сыром, посолите, посыпьте итальянскими травами, сбрызните все оливковым маслом, бальзамическим уксусом и украсьте листочками базилика.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

  • Овощи выкладывайте слегка друг на друга.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
208
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie