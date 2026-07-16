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Салат «Капрезе»: классический рецепт
Это очень легкая и вкусная закуска.
Чтобы приготовить салат вам понадобятся: свежие помидор, сыр «Моцарелла», оливковое масло, бальзамический уксус, базилик и ароматные травы.
Ингредиенты
- помидоры
- 2 шт.
- сыр «Моцарелла»
- 1 крупный шарик
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- бальзамический уксус
- 1 ст. л.
- итальянские травы
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- базилик
- 2 веточки
- соль
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Помидоры вымойте, обсушите бумажным полотенцем.
Помидоры и сыр нарежьте тонкими кружочками.
Базилик промойте и снимите с веточек листочки.
Для заправки: в миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, итальянские травы.
Кружочки помидоров выложите на блюдо, по кругу, чередуя их с сыром, посолите, посыпьте итальянскими травами, сбрызните все оливковым маслом, бальзамическим уксусом и украсьте листочками базилика.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.
Овощи выкладывайте слегка друг на друга.