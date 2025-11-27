- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат Капрезе с фаршированным помидором: интересный рецепт
Классический салат итальянской кухни получил новую, современную жизнь.
Салат Капрезе с фаршированным томатом и песто — это легкая, яркая и очень ароматная закуска, которая покоряет сердце с первого взгляда и кусочка. Это идеальное блюдо для обеда, ужина или праздничного стола, а о рецепте его приготовления рассказал фудблогер Александр Огородник.
Ингредиенты
Песто
семена подсолнечника 40 г
грецкие орехи 40 г
пармезан 60 г
листья базилика 60 г
оливковое масло 80-100 г
соль
перец
лимонный сок 20 г
Закуска
крупные помидоры
минимоцарелла или бурата
Приготовление
Поджарьте орехи и семечки на сухой сковороде до золотистости и дайте остыть.
Затем перебейте их в блендере вместе с пармезаном, базиликом, лимонным соком и маслом до консистенции густого соуса.
Посолите, поперчите и при необходимости добавьте еще немного масла.
Сделайте крестообразный надрез снизу на кожуре помидора.
Бланшируйте его 30 секунд в кипящей воде, затем сразу положите помидор в ледяную воду.
Снимите кожуру и срежьте низ.
Маленькой ложкой или ножом осторожно удалите мякоть, но не повредите стенки.
Наполните помидоры минимоцареллой или буратой.
На тарелку выложите ложку песто и размажьте его по поверхности. Посередине — фаршированный томат. Сверху добавьте еще немного соли, перца, листья базилика и несколько капель оливкового масла.
Советы
Не преувеличивайте с количеством соуса, чтобы не перебить нежность томата и моцареллы.
Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.
Этот салат — настоящее наслаждение для глаз и вкуса.