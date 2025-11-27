ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
2 мин

Салат Капрезе с фаршированным помидором: интересный рецепт

Классический салат итальянской кухни получил новую, современную жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат Капрезе с фаршированным томатом и песто — это легкая, яркая и очень ароматная закуска, которая покоряет сердце с первого взгляда и кусочка. Это идеальное блюдо для обеда, ужина или праздничного стола, а о рецепте его приготовления рассказал фудблогер Александр Огородник.

Ингредиенты

Песто

  • семена подсолнечника 40 г

  • грецкие орехи 40 г

  • пармезан 60 г

  • листья базилика 60 г

  • оливковое масло 80-100 г

  • соль

  • перец

  • лимонный сок 20 г

Закуска

  • крупные помидоры

  • минимоцарелла или бурата

Приготовление

  1. Поджарьте орехи и семечки на сухой сковороде до золотистости и дайте остыть.

  2. Затем перебейте их в блендере вместе с пармезаном, базиликом, лимонным соком и маслом до консистенции густого соуса.

  3. Посолите, поперчите и при необходимости добавьте еще немного масла.

  4. Сделайте крестообразный надрез снизу на кожуре помидора.

  5. Бланшируйте его 30 секунд в кипящей воде, затем сразу положите помидор в ледяную воду.

  6. Снимите кожуру и срежьте низ.

  7. Маленькой ложкой или ножом осторожно удалите мякоть, но не повредите стенки.

  8. Наполните помидоры минимоцареллой или буратой.

  9. На тарелку выложите ложку песто и размажьте его по поверхности. Посередине — фаршированный томат. Сверху добавьте еще немного соли, перца, листья базилика и несколько капель оливкового масла.

Советы

  • Не преувеличивайте с количеством соуса, чтобы не перебить нежность томата и моцареллы.

  • Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.

Этот салат — настоящее наслаждение для глаз и вкуса.

