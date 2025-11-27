Салат Капрезе с фаршированным помидором: интересный рецепт

Салат Капрезе с фаршированным помидором tiktok.com_o_gorodnik

Салат Капрезе с фаршированным томатом и песто — это легкая, яркая и очень ароматная закуска, которая покоряет сердце с первого взгляда и кусочка. Это идеальное блюдо для обеда, ужина или праздничного стола, а о рецепте его приготовления рассказал фудблогер Александр Огородник.

Ингредиенты

Песто

семена подсолнечника 40 г

грецкие орехи 40 г

пармезан 60 г

листья базилика 60 г

оливковое масло 80-100 г

соль

перец

лимонный сок 20 г

Закуска

крупные помидоры

минимоцарелла или бурата

Приготовление

Поджарьте орехи и семечки на сухой сковороде до золотистости и дайте остыть. Затем перебейте их в блендере вместе с пармезаном, базиликом, лимонным соком и маслом до консистенции густого соуса. Посолите, поперчите и при необходимости добавьте еще немного масла. Сделайте крестообразный надрез снизу на кожуре помидора. Бланшируйте его 30 секунд в кипящей воде, затем сразу положите помидор в ледяную воду. Снимите кожуру и срежьте низ. Маленькой ложкой или ножом осторожно удалите мякоть, но не повредите стенки. Наполните помидоры минимоцареллой или буратой. На тарелку выложите ложку песто и размажьте его по поверхности. Посередине — фаршированный томат. Сверху добавьте еще немного соли, перца, листья базилика и несколько капель оливкового масла.

Советы

Не преувеличивайте с количеством соуса, чтобы не перебить нежность томата и моцареллы.

Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.

Этот салат — настоящее наслаждение для глаз и вкуса.