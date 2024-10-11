Салат "Козел на огороде": интересный и вкусный рецепт

Этот салат станет украшением любого стола, ведь он не только очень вкусный, у него ещё интересный вид и подача.

На странице bude_smachno_razom рассказали, как приготовить вкусный салат с интересной подачей.

Ингредиенты Болгарский перец Сыр "Косичка" Помидор Огурец Фиолетовый лук Зеленый лук Поджаренное куриное филе Кукуруза Майонез Чипсы

Приготовление:

Нарежьте ингредиенты и выложите их на тарелку цветком (см. видео);

Посредине положите майонез, а сверху чипсы.

Советы:

Вместо магазинного можете сделать домашний майонез;

Перемешивать салат нужно только за столом, ведь там есть чипсы, которые могут утратить свой хруст;

Приятного аппетита!

Некоторые читатели отметили, что они не смешивают этот салат и набирают именно те ингредиенты, которые им хочется попробовать.

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