Салат "Козел на огороде": интересный и вкусный рецепт

Этот салат станет украшением любого стола, ведь он не только очень вкусный, у него ещё интересный вид и подача.
На странице bude_smachno_razom рассказали, как приготовить вкусный салат с интересной подачей.
Ингредиенты
- Болгарский перец
- Сыр "Косичка"
- Помидор
- Огурец
- Фиолетовый лук
- Зеленый лук
- Поджаренное куриное филе
- Кукуруза
- Майонез
- Чипсы
Приготовление:
- Нарежьте ингредиенты и выложите их на тарелку цветком (см. видео);
- Посредине положите майонез, а сверху чипсы.
Советы:
- Вместо магазинного можете сделать домашний майонез;
- Перемешивать салат нужно только за столом, ведь там есть чипсы, которые могут утратить свой хруст;
Приятного аппетита!
@bude_smachno_razom Салат «Козел на огороде» — это отличный вариант блюда, когда в дом вдруг неожиданно нагрянули гости Главное в этом блюде – его подача филе • кукуруза • майонез • чипсы ☘️ Процесс приготовления • Нарезать ингредиенты и выложить на тарелку цветком, посредине выложить майонез, сверху чипсы. • Перемешивать нужно только за столом, ведь там есть чипсы, которые могут потерять свою хрусткость. Вкусного #салат #салатквітка #козелвогороді #салаткупками #салатбейжа #рецепт #рекомендации ♬ Вдали за селом — Владимир Ижицкий
Некоторые читатели отметили, что они не смешивают этот салат и набирают именно те ингредиенты, которые им хочется попробовать.
Читайте также:
- Салат с кукурузой: рецепт мексиканской уличной еды
- Сливочный салат из огурцов и лосося: вкусный рецепт свежего блюда
- Салат "Днестр": классический рецепт с белокочанной капустой