Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Салат "Козел на огороде": интересный и вкусный рецепт

Салат "Козел на огороде": интересный и вкусный рецепт

Салат "Козел на огороде" / Фото: Credits

Этот салат станет украшением любого стола, ведь он не только очень вкусный, у него ещё интересный вид и подача.

На странице bude_smachno_razom рассказали, как приготовить вкусный салат с интересной подачей.

Ингредиенты

Болгарский перец
Сыр "Косичка"
Помидор
Огурец
Фиолетовый лук
Зеленый лук
Поджаренное куриное филе
Кукуруза
Майонез
Чипсы

Приготовление:

  • Нарежьте ингредиенты и выложите их на тарелку цветком (см. видео);
  • Посредине положите майонез, а сверху чипсы.

Советы:

  • Вместо магазинного можете сделать домашний майонез;
  • Перемешивать салат нужно только за столом, ведь там есть чипсы, которые могут утратить свой хруст;

Приятного аппетита!

@bude_smachno_razom Салат «Козел на огороде» — это отличный вариант блюда, когда в дом вдруг неожиданно нагрянули гости Главное в этом блюде – его подача филе • кукуруза • майонез • чипсы ☘️ Процесс приготовления • Нарезать ингредиенты и выложить на тарелку цветком, посредине выложить майонез, сверху чипсы. • Перемешивать нужно только за столом, ведь там есть чипсы, которые могут потерять свою хрусткость. Вкусного #салат #салатквітка #козелвогороді #салаткупками #салатбейжа #рецепт #рекомендации ♬ Вдали за селом — Владимир Ижицкий

Некоторые читатели отметили, что они не смешивают этот салат и набирают именно те ингредиенты, которые им хочется попробовать.

Читайте также:

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Похожие темы:

Следующая публикация