Салат "Курочка под кайфом": оригинальный рецепт с маком

В мире кулинарии всегда есть место для экспериментов, особенно когда речь идет об интересных и необычных сочетаниях. Сегодня предлагаем вам ознакомиться с рецептом, который способен удивить даже самых требовательных гурманов.
Салат с интересным названием "Курочка под кайфом" станет настоящим украшением вашего стола и поразит своим вкусом. Благодаря нежному куриному филе, сочным томатам, хрустящим крутонам и деликатному аромату мака, это блюдо запомнится надолго. А о ее рецепте рассказали на странице innalafood.
Ингредиенты
- Куриное филе (копченое или отварное)
- 300 г
- Твердый сыр
- 200 г
- Куриные яйца
- 3 шт.
- Помидоры
- 2 шт.
- Крутоны
- 80 г
- Майонез
- Мак
- Растительное масло
Приготовление
- Возьмите свежий хлеб (можно батон или белый багет), нарежьте небольшими кубиками. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла, выложить хлебные кусочки и обжарить их до золотистой корочки, постоянно помешивая. Готовые крутоны выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Для создания хорошей формы лучше использовать специальное кольцо. Если его нет, можно просто выкладывать слои в глубокую салатницу.
- Первый слой – куриное филе. Если у вас копченое мясо, просто нарежьте мелкими кубиками. Если вареное – сначала подсолите и добавьте специи для аромата. Выложите в форму и сверху мажьте майонезом.
- Второй слой – твердый сыр. Его также нарежьте кубиками или натрите на большой терке. Выложите на куриное филе и снова мажьте немного майонезом.
- Третий слой – вареные яйца. Сначала отварите их, охладите, очистите от скорлупы и мелко нашинкуйте. Выложите поверх сыра, равномерно распределите и добавьте майонез.
- Четвертый слой – сочные томаты. Если они слишком водянистые, можно удалить сердцевину и оставить только плотную мякоть. Нарежьте кубиками и выложите на яйца, сверху снова добавляем немного майонеза.
- Финальный штрих – хрустящие крутоны. Аккуратно посыпьте ими верхний слой салата, а затем аккуратно снимите кольцо, если использовали его для формовки.
- Чтобы придать блюду оригинальность, сверху посыпьте салат маком. Он добавляет нежный ореховый привкус и делает блюдо более эффектным с виду. Можно также дополнить зеленью – веточкой петрушки или укропа.
Совет :
- Если хотите более легкий вариант блюда, майонез можно заменить натуральным йогуртом или сметаной.
- Для пикантности можно добавить мелко нарезанный чеснок или горчичный соус.
- Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы крутоны оставались хрустящими.
Это вкусное и довольно простое в приготовлении блюдо. Оно отлично подойдет как для праздничного стола, так и для уютного семейного вечера. Итак, непременно попробуйте этот рецепт и он станет одним из ваших любимых.
Приятного аппетита!
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