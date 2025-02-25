Салат "Курочка под кайфом": оригинальный рецепт с маком

В мире кулинарии всегда есть место для экспериментов, особенно когда речь идет об интересных и необычных сочетаниях. Сегодня предлагаем вам ознакомиться с рецептом, который способен удивить даже самых требовательных гурманов.

Салат с интересным названием "Курочка под кайфом" станет настоящим украшением вашего стола и поразит своим вкусом. Благодаря нежному куриному филе, сочным томатам, хрустящим крутонам и деликатному аромату мака, это блюдо запомнится надолго. А о ее рецепте рассказали на странице innalafood.

Ингредиенты Куриное филе (копченое или отварное) 300 г Твердый сыр 200 г Куриные яйца 3 шт. Помидоры 2 шт. Крутоны 80 г Майонез Мак Растительное масло

Приготовление

Возьмите свежий хлеб (можно батон или белый багет), нарежьте небольшими кубиками. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла, выложить хлебные кусочки и обжарить их до золотистой корочки, постоянно помешивая. Готовые крутоны выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Для создания хорошей формы лучше использовать специальное кольцо. Если его нет, можно просто выкладывать слои в глубокую салатницу. Первый слой – куриное филе. Если у вас копченое мясо, просто нарежьте мелкими кубиками. Если вареное – сначала подсолите и добавьте специи для аромата. Выложите в форму и сверху мажьте майонезом. Второй слой – твердый сыр. Его также нарежьте кубиками или натрите на большой терке. Выложите на куриное филе и снова мажьте немного майонезом. Третий слой – вареные яйца. Сначала отварите их, охладите, очистите от скорлупы и мелко нашинкуйте. Выложите поверх сыра, равномерно распределите и добавьте майонез. Четвертый слой – сочные томаты. Если они слишком водянистые, можно удалить сердцевину и оставить только плотную мякоть. Нарежьте кубиками и выложите на яйца, сверху снова добавляем немного майонеза. Финальный штрих – хрустящие крутоны. Аккуратно посыпьте ими верхний слой салата, а затем аккуратно снимите кольцо, если использовали его для формовки. Чтобы придать блюду оригинальность, сверху посыпьте салат маком. Он добавляет нежный ореховый привкус и делает блюдо более эффектным с виду. Можно также дополнить зеленью – веточкой петрушки или укропа.

Совет :

Если хотите более легкий вариант блюда, майонез можно заменить натуральным йогуртом или сметаной.

Для пикантности можно добавить мелко нарезанный чеснок или горчичный соус.

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы крутоны оставались хрустящими.

Это вкусное и довольно простое в приготовлении блюдо. Оно отлично подойдет как для праздничного стола, так и для уютного семейного вечера. Итак, непременно попробуйте этот рецепт и он станет одним из ваших любимых.

Приятного аппетита!

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