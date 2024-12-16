Салат "Ленивая шаурма": необычный рецепт, который понравится каждому

Этот салат – альтернатива, которая на вкус практически не отличается от классической шаурмы, но гораздо проще в приготовлении. Он поразит вас своей сочностью и многогранностью вкусов и станет любимым рецептом к праздничному столу.

На странице ksu_foodbloger поделились рецептом этого кулинарного чуда. Главное преимущество блюда – скорость и простота приготовления, а также доступные ингредиенты, которые найдутся в каждом холодильнике.

Ингредиенты Куриная грудинка 450 г Пекинская капуста 1 кочан Огурец 2 шт. Помидор 2 шт. Морковь по-корейски 200 г Лаваш 3 письма Сметана Майонез Горчица в зернах Чеснок 2 зубчика

Приготовление

Куриную грудинку нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте на сковороде золотистую корочку, добавьте любимые специи — соль, перец, паприку или смесь трав. После приготовления дайте мясу остыть. Пекинскую капусту нарежьте тонкими полосками. Огурцы и помидоры порежьте небольшими кубиками Корейскую морковь можно оставить в том виде, в каком она продается или чуть-чуть измельчить для удобства. Лаваш порежьте на небольшие квадратики или полоски. Обжарьте кусочки на сухой сковороде до хрустящего состояния. Для соуса смешайте сметану, майонез и горчицу в зернах. Добавьте мелко натертый или пропущенный через пресс чеснок. Хорошо размешайте, чтобы получить однородную массу. Соус должен быть густым и ароматным. В большой миске соедините все ингредиенты: пекинскую капусту, огурцы, помидоры, куриное мясо, корейскую морковь и хрустящие кусочки лаваша. Полейте сверху приготовленным соусом и осторожно перемешайте.

Советы:

Если вы хотите сделать салат диетическим, замените майонез йогуртом.

Для дополнительного аромата можно добавить немного свежей зелени – кинзу, укроп или петрушку.

Салат лучше подавать сразу после приготовления, чтобы лаваш остался хрустящим.

"Ленива Шаурма" сочетает в себе любимый вкус шаурмы, но без необходимости заворачивать начинку в лаваш. Благодаря овощам блюдо остается легким, а куриное мясо придает сытности. Корейская морковь придает легкую пикантность, а соус с чесноком и горчицей прекрасно сочетает все компоненты.

Он подходит как для быстрого обеда, так и для праздничного стола. Это настоящая находка для тех, кто дорожит временем, но хочет наслаждаться ресторанными вкусами дома.

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