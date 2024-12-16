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Салат "Ленивая шаурма": необычный рецепт, который понравится каждому

Салат "Ленивая шаурма": необычный рецепт, который понравится каждому

Салат "Ленива Шаурма" / Фото: Credits

Этот салат – альтернатива, которая на вкус практически не отличается от классической шаурмы, но гораздо проще в приготовлении. Он поразит вас своей сочностью и многогранностью вкусов и станет любимым рецептом к праздничному столу.

На странице ksu_foodbloger поделились рецептом этого кулинарного чуда. Главное преимущество блюда – скорость и простота приготовления, а также доступные ингредиенты, которые найдутся в каждом холодильнике.

Ингредиенты

Куриная грудинка
450 г
Пекинская капуста
1 кочан
Огурец
2 шт.
Помидор
2 шт.
Морковь по-корейски
200 г
Лаваш
3 письма
Сметана
Майонез
Горчица в зернах
Чеснок
2 зубчика

Приготовление

  1. Куриную грудинку нарежьте небольшими кусочками.
  2. Обжарьте на сковороде золотистую корочку, добавьте любимые специи — соль, перец, паприку или смесь трав. После приготовления дайте мясу остыть.
  3. Пекинскую капусту нарежьте тонкими полосками.
  4. Огурцы и помидоры порежьте небольшими кубиками
  5. Корейскую морковь можно оставить в том виде, в каком она продается или чуть-чуть измельчить для удобства.
  6. Лаваш порежьте на небольшие квадратики или полоски.
  7. Обжарьте кусочки на сухой сковороде до хрустящего состояния.
  8. Для соуса смешайте сметану, майонез и горчицу в зернах.
  9. Добавьте мелко натертый или пропущенный через пресс чеснок.
  10. Хорошо размешайте, чтобы получить однородную массу. Соус должен быть густым и ароматным.
  11. В большой миске соедините все ингредиенты: пекинскую капусту, огурцы, помидоры, куриное мясо, корейскую морковь и хрустящие кусочки лаваша. Полейте сверху приготовленным соусом и осторожно перемешайте.

Советы:

  • Если вы хотите сделать салат диетическим, замените майонез йогуртом.
  • Для дополнительного аромата можно добавить немного свежей зелени – кинзу, укроп или петрушку.
  • Салат лучше подавать сразу после приготовления, чтобы лаваш остался хрустящим.

"Ленива Шаурма" сочетает в себе любимый вкус шаурмы, но без необходимости заворачивать начинку в лаваш. Благодаря овощам блюдо остается легким, а куриное мясо придает сытности. Корейская морковь придает легкую пикантность, а соус с чесноком и горчицей прекрасно сочетает все компоненты.

Он подходит как для быстрого обеда, так и для праздничного стола. Это настоящая находка для тех, кто дорожит временем, но хочет наслаждаться ресторанными вкусами дома.

Мы также писали, как приготовить салат с говядиной.

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