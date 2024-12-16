Салат "Ленивая шаурма": необычный рецепт, который понравится каждому

Этот салат – альтернатива, которая на вкус практически не отличается от классической шаурмы, но гораздо проще в приготовлении. Он поразит вас своей сочностью и многогранностью вкусов и станет любимым рецептом к праздничному столу.
На странице ksu_foodbloger поделились рецептом этого кулинарного чуда. Главное преимущество блюда – скорость и простота приготовления, а также доступные ингредиенты, которые найдутся в каждом холодильнике.
Ингредиенты
- Куриная грудинка
- 450 г
- Пекинская капуста
- 1 кочан
- Огурец
- 2 шт.
- Помидор
- 2 шт.
- Морковь по-корейски
- 200 г
- Лаваш
- 3 письма
- Сметана
- Майонез
- Горчица в зернах
- Чеснок
- 2 зубчика
Приготовление
- Куриную грудинку нарежьте небольшими кусочками.
- Обжарьте на сковороде золотистую корочку, добавьте любимые специи — соль, перец, паприку или смесь трав. После приготовления дайте мясу остыть.
- Пекинскую капусту нарежьте тонкими полосками.
- Огурцы и помидоры порежьте небольшими кубиками
- Корейскую морковь можно оставить в том виде, в каком она продается или чуть-чуть измельчить для удобства.
- Лаваш порежьте на небольшие квадратики или полоски.
- Обжарьте кусочки на сухой сковороде до хрустящего состояния.
- Для соуса смешайте сметану, майонез и горчицу в зернах.
- Добавьте мелко натертый или пропущенный через пресс чеснок.
- Хорошо размешайте, чтобы получить однородную массу. Соус должен быть густым и ароматным.
- В большой миске соедините все ингредиенты: пекинскую капусту, огурцы, помидоры, куриное мясо, корейскую морковь и хрустящие кусочки лаваша. Полейте сверху приготовленным соусом и осторожно перемешайте.
Советы:
- Если вы хотите сделать салат диетическим, замените майонез йогуртом.
- Для дополнительного аромата можно добавить немного свежей зелени – кинзу, укроп или петрушку.
- Салат лучше подавать сразу после приготовления, чтобы лаваш остался хрустящим.
"Ленива Шаурма" сочетает в себе любимый вкус шаурмы, но без необходимости заворачивать начинку в лаваш. Благодаря овощам блюдо остается легким, а куриное мясо придает сытности. Корейская морковь придает легкую пикантность, а соус с чесноком и горчицей прекрасно сочетает все компоненты.
Он подходит как для быстрого обеда, так и для праздничного стола. Это настоящая находка для тех, кто дорожит временем, но хочет наслаждаться ресторанными вкусами дома.
Мы также писали, как приготовить салат с говядиной.
Читайте также:
- Салат "Праздничный": яркий рецепт к столу
- Морковно-яблочный салат с апельсиновым соком: рецепт полезного блюда
- Свекольный салат с огурцом: рецепт вкусного блюда