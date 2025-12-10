- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
Салат «Мимоза» в лаваше: рецепт традиционного блюда в необычной подаче
Хотите удивить близких необычным блюдом, приготовьте салат «Мимоза» в лаваше. Это оригинальный вариант классического салата, оформленного в виде рулета.
Вкусная и сытная закуска, которая отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- лаваш
- 2 листа
- рыбные консервы «Сайра»
- 230 г
- сыр твердый
- 100 г
- морковь
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- майонез
- 3 ст. л.
- зелень (петрушка, укроп).
Яйца отварите с момента закипания 10 минут, остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
Морковь отварите 15-25 минут. Остудите, очистите и натрите на среднюю терку.
Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Сыр натрите на мелкую терку.
Рыбные консервы без жидкости, разомните вилкой.
На лист лаваша нанесите половину майонеза, выложите рыбные консервы, не доходя до края, затем морковь и накройте вторым слоем лаваша.
Смажьте его оставшимся майонезом, выложите яйца, посыпьте зеленью и твердым сыром.
Сверните в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1-2 часа.
Советы:
Рыбные консервы используйте любые, в масле или собственном соку.