Рецепты
225
1 мин

Салат «Мимоза» в лаваше: рецепт традиционного блюда в необычной подаче

Хотите удивить близких необычным блюдом, приготовьте салат «Мимоза» в лаваше. Это оригинальный вариант классического салата, оформленного в виде рулета.

Екатерина Труш
50 минут
235 ккал
Салат Мимоза в лаваше

Салат Мимоза в лаваше / © Credits

Вкусная и сытная закуска, которая отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

лаваш
2 листа
рыбные консервы «Сайра»
230 г
сыр твердый
100 г
морковь
1 шт.
яйца куриные
2 шт.
майонез
3 ст. л.
зелень (петрушка, укроп).

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут, остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

  2. Морковь отварите 15-25 минут. Остудите, очистите и натрите на среднюю терку.

  3. Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  4. Сыр натрите на мелкую терку.

  5. Рыбные консервы без жидкости, разомните вилкой.

  6. На лист лаваша нанесите половину майонеза, выложите рыбные консервы, не доходя до края, затем морковь и накройте вторым слоем лаваша.

  7. Смажьте его оставшимся майонезом, выложите яйца, посыпьте зеленью и твердым сыром.

  8. Сверните в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Советы:

  • Рыбные консервы используйте любые, в масле или собственном соку.

