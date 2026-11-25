Салат «Необычный» instagram.com_mil_alexx / © Instagram

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Иногда для приготовления вкусного блюда вовсе не нужны сложные рецепты или долгие часы на кухне. На странице mil_alexx рассказали о рецепте простого салата, в котором сочетаются вареные яйца, сладкая кукуруза, свежий огурец и твёрдый сыр. Всё это дополняет нежная заправка из сметаны или майонеза.

Ингредиенты Вареные яйца 3 шт. Консервированная кукуруза 200 г Свежий огурец 200 г Твёрдый сыр 70 г Сметана или майонез 40 г Соль Черный перец

Приготовление

Огурец очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Так же измельчите предварительно отварные яйца. Твёрдый сыр натрите на тёрке, а консервированную кукурузу отцедите на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Переложите все ингредиенты в салатник. Добавьте сметану или майонез, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и салат готов к подаче.

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые домашние блюда, не требующие лишних хлопот. Он подойдет как для обеденного перерыва, так и для легкого ужина, а заправку можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями.

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