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Салат "Необычный": рецепт блюда с кукурузой, огурцом и сыром
Нежный, сочный и с приятной сливочной ноткой — этот салат может стать отличным вариантом для быстрого обеда или лёгкого ужина.
Иногда для приготовления вкусного блюда вовсе не нужны сложные рецепты или долгие часы на кухне. На странице mil_alexx рассказали о рецепте простого салата, в котором сочетаются вареные яйца, сладкая кукуруза, свежий огурец и твёрдый сыр. Всё это дополняет нежная заправка из сметаны или майонеза.
Ингредиенты
- Вареные яйца
- 3 шт.
- Консервированная кукуруза
- 200 г
- Свежий огурец
- 200 г
- Твёрдый сыр
- 70 г
- Сметана или майонез
- 40 г
- Соль
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- Черный перец
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Приготовление
Огурец очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
Так же измельчите предварительно отварные яйца.
Твёрдый сыр натрите на тёрке, а консервированную кукурузу отцедите на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Переложите все ингредиенты в салатник.
Добавьте сметану или майонез, посолите и поперчите по вкусу.
Аккуратно перемешайте и салат готов к подаче.
Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые домашние блюда, не требующие лишних хлопот. Он подойдет как для обеденного перерыва, так и для легкого ужина, а заправку можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями.