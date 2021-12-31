Салат "Новогодняя фантазия" с куриным филе и мягким сыром

Новый год – это домашний праздник, когда за семейным столом собираются самые близкие люди, которых хочется не просто накормить, но и удивить новыми блюдами.

Любое праздничное застолье предваряют закуски, в том числе и салаты. Не обойтись без них и в Новый год, но попробуйте избежать тривиальных оливье, селедки под шубой, "Мимозы" или "Гранатового браслета". Сделайте что-нибудь новенькое. И здесь вам пригодится наш рецепт. Необычное сочетание куриного филе с маринованным луком и карамелизированными ломтиками яблока, дополненное изысканным соусом, не оставит ваших гостей равнодушными.

Ингредиенты:

0,5 кг куриного филе

100 г мягкого сыра

1 красная луковица

1 яблоко

2-3 мандарина

2 зубка чеснока

2-3 столовые ложки красного вина

3 столовые ложки оливкового масла

1-2 столовые ложки сливочного масла

1 столовая ложка лимонного сока

яблочный уксус

приправа для курицы

сахар

соль

Приготовление

Очищенную луковицу нарезать тонкими полукольцами, залить небольшим количеством кипятка, добавить щепотку сахара, яблочный уксус и оставить на 2-3 минуты, после чего жидкость слить.

В двух столовых ложках оливкового масла обжарить измельченный чеснок и удалить его. К ароматизированному чесноком маслу добавить нарезанное небольшими кусочками куриное филе и, притрусив приправой, жарить до готовности.

Очищенное и нарезанное ломтиками яблоко обжарить со щепоткой сахара в сливочном масле. Готовить быстро, чтобы кусочки оставались целыми.

Отдельно в сковороду налить оставшееся оливковое масло, добавить красное вино, лимонный сок, измельченные мандарины, соль и сахар по вкусу и тушить около 5 минут.

Подготовленные продукты охладить и выложить слоями: сначала филе, затем маринованный лук, нарезанный кубиками мягкий сыр и яблоки. Сверху все залить мандариновым соусом.

На заметку

Будет лучше, если для новогодней ночи вы приготовите этот салат порционно в розетках или креманках и подадите каждому гостю отдельно, украсив по желанию.

Сыр используйте по вкусу – рикотту, фету, моцареллу.

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