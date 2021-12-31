Салат "Новогодняя фантазия" с куриным филе и мягким сыром

Новый год – это домашний праздник, когда за семейным столом собираются самые близкие люди, которых хочется не просто накормить, но и удивить новыми блюдами.
Любое праздничное застолье предваряют закуски, в том числе и салаты. Не обойтись без них и в Новый год, но попробуйте избежать тривиальных оливье, селедки под шубой, "Мимозы" или "Гранатового браслета". Сделайте что-нибудь новенькое. И здесь вам пригодится наш рецепт. Необычное сочетание куриного филе с маринованным луком и карамелизированными ломтиками яблока, дополненное изысканным соусом, не оставит ваших гостей равнодушными.
Ингредиенты:
- 0,5 кг куриного филе
- 100 г мягкого сыра
- 1 красная луковица
- 1 яблоко
- 2-3 мандарина
- 2 зубка чеснока
- 2-3 столовые ложки красного вина
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1-2 столовые ложки сливочного масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- яблочный уксус
- приправа для курицы
- сахар
- соль
Приготовление
Очищенную луковицу нарезать тонкими полукольцами, залить небольшим количеством кипятка, добавить щепотку сахара, яблочный уксус и оставить на 2-3 минуты, после чего жидкость слить.
В двух столовых ложках оливкового масла обжарить измельченный чеснок и удалить его. К ароматизированному чесноком маслу добавить нарезанное небольшими кусочками куриное филе и, притрусив приправой, жарить до готовности.
Очищенное и нарезанное ломтиками яблоко обжарить со щепоткой сахара в сливочном масле. Готовить быстро, чтобы кусочки оставались целыми.
Отдельно в сковороду налить оставшееся оливковое масло, добавить красное вино, лимонный сок, измельченные мандарины, соль и сахар по вкусу и тушить около 5 минут.
Подготовленные продукты охладить и выложить слоями: сначала филе, затем маринованный лук, нарезанный кубиками мягкий сыр и яблоки. Сверху все залить мандариновым соусом.
На заметку
Будет лучше, если для новогодней ночи вы приготовите этот салат порционно в розетках или креманках и подадите каждому гостю отдельно, украсив по желанию.
Сыр используйте по вкусу – рикотту, фету, моцареллу.
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