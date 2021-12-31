Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Салат "Новогодняя фантазия" с куриным филе и мягким сыром

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Салат "Новогодняя фантазия" с куриным филе и мягким сыром

Credits

Новый год – это домашний праздник, когда за семейным столом собираются самые близкие люди, которых хочется не просто накормить, но и удивить новыми блюдами.

Любое праздничное застолье предваряют закуски, в том числе и салаты. Не обойтись без них и в Новый год, но попробуйте избежать тривиальных оливье, селедки под шубой, "Мимозы" или "Гранатового браслета". Сделайте что-нибудь новенькое. И здесь вам пригодится наш рецепт. Необычное сочетание куриного филе с маринованным луком и карамелизированными ломтиками яблока, дополненное изысканным соусом, не оставит ваших гостей равнодушными.

Ингредиенты: 

  • 0,5 кг куриного филе
  • 100 г мягкого сыра
  • 1 красная луковица
  • 1 яблоко
  • 2-3 мандарина
  • 2 зубка чеснока
  • 2-3 столовые ложки красного вина
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1-2 столовые ложки сливочного масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • яблочный уксус
  • приправа для курицы
  • сахар
  • соль

Приготовление

Очищенную луковицу нарезать тонкими полукольцами, залить небольшим количеством кипятка, добавить щепотку сахара, яблочный уксус и оставить на 2-3 минуты, после чего жидкость слить.

В двух столовых ложках оливкового масла обжарить измельченный чеснок и удалить его. К ароматизированному чесноком маслу добавить нарезанное небольшими кусочками куриное филе и, притрусив приправой, жарить до готовности.

Очищенное и нарезанное ломтиками яблоко обжарить со щепоткой сахара в сливочном масле. Готовить быстро, чтобы кусочки оставались целыми.

Отдельно в сковороду налить оставшееся оливковое масло, добавить красное вино, лимонный сок, измельченные мандарины, соль и сахар по вкусу и тушить около 5 минут.

Подготовленные продукты охладить и выложить слоями: сначала филе, затем маринованный лук, нарезанный кубиками мягкий сыр и яблоки. Сверху все залить мандариновым соусом.

На заметку

Будет лучше, если для новогодней ночи вы приготовите этот салат порционно в розетках или креманках и подадите каждому гостю отдельно, украсив по желанию.

Сыр используйте по вкусу – рикотту, фету, моцареллу.

Читайте также:

Следующая публикация