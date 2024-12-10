Салат "Праздничный": яркий рецепт к столу

Праздничный стол всегда хочется украсить чем-нибудь вкусным, изысканным и одновременно простым в приготовлении. Салат "Праздничный" легкий, нежный и аппетитный, он понравится вашим гостям и станет настоящим украшением стола.

Рецепт, которым поделились на странице Zhuravlina_cooking, настолько прост, что его сможет приготовить даже начинающий кулинар, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты Маринованные шампиньоны 200 г Куриное отварное филе 350-400 г Кукуруза консервированная 1 банка Отварные яйца 4 шт. Твердый сыр 160 г Соль Черный перец Майонез

Приготовление:

Отварное куриное филе остудите и нашинкуйте небольшими кубиками. Маринованные шампиньоны разрежьте пополам или на четыре части, в зависимости от размера. Откройте банку консервированной кукурузы и слейте жидкость. Отваренные яйца очистите и нарежьте кубиками. Твердый сыр нарежьте такими же кубиками. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез по своему вкусу. Заправляйте постепенно, чтобы салат не стал слишком жирным. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

Переложите готовый салат в красивый сосуд. Для декора посыпьте сверху нарезанным зеленым луком. По желанию можно добавить несколько веточек петрушки или укропа.

Советы:

Внимательно выбирайте шампиньоны и сыр, чтобы их вкус был максимально ярким.

Если майонез кажется слишком тяжелым, попробуйте смешать его со сметаной или натуральным йогуртом.

Можно экспериментировать и добавлять любимые ингредиенты, например свежие огурцы, красный болгарский перец или зеленые оливки.

Этот салат станет идеальным вариантом для любого праздника: дня рождения, Нового года, Пасхи или просто семейного ужина. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к горячим блюдам и закускам.

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