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Салат "Праздничный": яркий рецепт к столу

Салат "Праздничный": яркий рецепт к столу

Салат "Праздничный" / Фото: Credits

Праздничный стол всегда хочется украсить чем-нибудь вкусным, изысканным и одновременно простым в приготовлении. Салат "Праздничный" легкий, нежный и аппетитный, он понравится вашим гостям и станет настоящим украшением стола.

Рецепт, которым поделились на странице Zhuravlina_cooking, настолько прост, что его сможет приготовить даже начинающий кулинар, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты

Маринованные шампиньоны
200 г
Куриное отварное филе
350-400 г
Кукуруза консервированная
1 банка
Отварные яйца
4 шт.
Твердый сыр
160 г
Соль
Черный перец
Майонез

Приготовление:

  1. Отварное куриное филе остудите и нашинкуйте небольшими кубиками.
  2. Маринованные шампиньоны разрежьте пополам или на четыре части, в зависимости от размера.
  3. Откройте банку консервированной кукурузы и слейте жидкость.
  4. Отваренные яйца очистите и нарежьте кубиками.
  5. Твердый сыр нарежьте такими же кубиками.
  6. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты.
  7. Добавьте майонез по своему вкусу. Заправляйте постепенно, чтобы салат не стал слишком жирным. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

Переложите готовый салат в красивый сосуд. Для декора посыпьте сверху нарезанным зеленым луком. По желанию можно добавить несколько веточек петрушки или укропа.

Советы:

  • Внимательно выбирайте шампиньоны и сыр, чтобы их вкус был максимально ярким.
  • Если майонез кажется слишком тяжелым, попробуйте смешать его со сметаной или натуральным йогуртом.
  • Можно экспериментировать и добавлять любимые ингредиенты, например свежие огурцы, красный болгарский перец или зеленые оливки.

Этот салат станет идеальным вариантом для любого праздника: дня рождения, Нового года, Пасхи или просто семейного ужина. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к горячим блюдам и закускам.

Мы также писали о том, как приготовить салат с куриными сердцами.

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