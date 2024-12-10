Салат "Праздничный": яркий рецепт к столу

Праздничный стол всегда хочется украсить чем-нибудь вкусным, изысканным и одновременно простым в приготовлении. Салат "Праздничный" легкий, нежный и аппетитный, он понравится вашим гостям и станет настоящим украшением стола.
Рецепт, которым поделились на странице Zhuravlina_cooking, настолько прост, что его сможет приготовить даже начинающий кулинар, а результат превзойдет все ожидания.
Ингредиенты
- Маринованные шампиньоны
- 200 г
- Куриное отварное филе
- 350-400 г
- Кукуруза консервированная
- 1 банка
- Отварные яйца
- 4 шт.
- Твердый сыр
- 160 г
- Соль
- Черный перец
- Майонез
Приготовление:
- Отварное куриное филе остудите и нашинкуйте небольшими кубиками.
- Маринованные шампиньоны разрежьте пополам или на четыре части, в зависимости от размера.
- Откройте банку консервированной кукурузы и слейте жидкость.
- Отваренные яйца очистите и нарежьте кубиками.
- Твердый сыр нарежьте такими же кубиками.
- В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты.
- Добавьте майонез по своему вкусу. Заправляйте постепенно, чтобы салат не стал слишком жирным. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
Переложите готовый салат в красивый сосуд. Для декора посыпьте сверху нарезанным зеленым луком. По желанию можно добавить несколько веточек петрушки или укропа.
Советы:
- Внимательно выбирайте шампиньоны и сыр, чтобы их вкус был максимально ярким.
- Если майонез кажется слишком тяжелым, попробуйте смешать его со сметаной или натуральным йогуртом.
- Можно экспериментировать и добавлять любимые ингредиенты, например свежие огурцы, красный болгарский перец или зеленые оливки.
Этот салат станет идеальным вариантом для любого праздника: дня рождения, Нового года, Пасхи или просто семейного ужина. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к горячим блюдам и закускам.
Мы также писали о том, как приготовить салат с куриными сердцами.
Читайте также:
- Сливочный салат из огурцов и лосося: вкусный рецепт свежего блюда
- Салат с кукурузой: рецепт мексиканской уличной еды
- Салат "Цезарь" с заправкой из авокадо: интересный рецепт известного блюда