ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
2 мин

Салат с авокадо и огурцом: рецепт популярного блюда

Салат с авокадо и огурцом, ставший одним из фаворитов среди поклонников легкой и полезной кухни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Салат с авокадо и огурцом instagram.com/olga_riabenko_

Салат с авокадо и огурцом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Иногда для идеального летнего блюда нужно совсем немного: сочные огурцы, спелое авокадо, свежая зелень и ароматная заправка. Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о рецепте лёгкого салата, который покоряет свежестью, хрустящей текстурой и прекрасно подходит как для быстрого обеда, так и для ужина на свежем воздухе.

По желанию в салат можно добавить слабосоленый лосось, креветки, фету или нежную страчателлу. Такие добавки делают рецепт универсальным.

Ингредиенты

Для салата

  • небольшие огурцы — 6 шт.

  • авокадо — 1 шт.

  • зеленый лук — 4 стебля

  • петрушка — небольшой пучок

Для заправки

  • оливковое масло — 3 ст. л.

  • горчица в зернах — 2 ч. л

  • сок лайма — 2 ст. л

  • пластинки сушеных томатов с базиликом — 2 ч. л

  • соль

Салат с авокадо и огурцом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Салат с авокадо и огурцом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала тонко нарежьте огурцы кружочками, а авокадо — аккуратными кубиками.

  2. Зеленый лук и петрушку мелко нарежьте.

  3. Отдельно приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, сок лайма, соль, горчицу в зернах и хлопья сушеных томатов с базиликом.

  4. В большой миске смешайте огурцы, авокадо и зелень.

  5. Полейте ароматной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки авокадо сохранили свою форму.

Главный секрет рецепта — в его простоте. Свежие огурцы придают блюду приятный хруст, авокадо делает текстуру нежной и кремовой, а лайм и горчица освежают вкус и добавляют легкую пикантность.

Если вы ищете легкое, яркое и сезонное блюдо, салат с авокадо и огурцом станет отличным выбором. Он сочетает в себе полезность, свежесть и изысканный вкус, а возможность добавлять любимые ингредиенты позволяет каждый раз открывать его заново.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie