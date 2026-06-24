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Салат с авокадо и огурцом: рецепт популярного блюда
Салат с авокадо и огурцом, ставший одним из фаворитов среди поклонников легкой и полезной кухни.
Иногда для идеального летнего блюда нужно совсем немного: сочные огурцы, спелое авокадо, свежая зелень и ароматная заправка. Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о рецепте лёгкого салата, который покоряет свежестью, хрустящей текстурой и прекрасно подходит как для быстрого обеда, так и для ужина на свежем воздухе.
По желанию в салат можно добавить слабосоленый лосось, креветки, фету или нежную страчателлу. Такие добавки делают рецепт универсальным.
Ингредиенты
Для салата
небольшие огурцы — 6 шт.
авокадо — 1 шт.
зеленый лук — 4 стебля
петрушка — небольшой пучок
Для заправки
оливковое масло — 3 ст. л.
горчица в зернах — 2 ч. л
сок лайма — 2 ст. л
пластинки сушеных томатов с базиликом — 2 ч. л
соль
Приготовление
Сначала тонко нарежьте огурцы кружочками, а авокадо — аккуратными кубиками.
Зеленый лук и петрушку мелко нарежьте.
Отдельно приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, сок лайма, соль, горчицу в зернах и хлопья сушеных томатов с базиликом.
В большой миске смешайте огурцы, авокадо и зелень.
Полейте ароматной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки авокадо сохранили свою форму.
Главный секрет рецепта — в его простоте. Свежие огурцы придают блюду приятный хруст, авокадо делает текстуру нежной и кремовой, а лайм и горчица освежают вкус и добавляют легкую пикантность.
Если вы ищете легкое, яркое и сезонное блюдо, салат с авокадо и огурцом станет отличным выбором. Он сочетает в себе полезность, свежесть и изысканный вкус, а возможность добавлять любимые ингредиенты позволяет каждый раз открывать его заново.