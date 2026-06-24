Салат с авокадо и огурцом: рецепт популярного блюда

Салат с авокадо и огурцом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Иногда для идеального летнего блюда нужно совсем немного: сочные огурцы, спелое авокадо, свежая зелень и ароматная заправка. Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о рецепте лёгкого салата, который покоряет свежестью, хрустящей текстурой и прекрасно подходит как для быстрого обеда, так и для ужина на свежем воздухе.

По желанию в салат можно добавить слабосоленый лосось, креветки, фету или нежную страчателлу. Такие добавки делают рецепт универсальным.

Ингредиенты

Для салата

небольшие огурцы — 6 шт.

авокадо — 1 шт.

зеленый лук — 4 стебля

петрушка — небольшой пучок

Для заправки

оливковое масло — 3 ст. л.

горчица в зернах — 2 ч. л

сок лайма — 2 ст. л

пластинки сушеных томатов с базиликом — 2 ч. л

соль

Салат с авокадо и огурцом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

Сначала тонко нарежьте огурцы кружочками, а авокадо — аккуратными кубиками. Зеленый лук и петрушку мелко нарежьте. Отдельно приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, сок лайма, соль, горчицу в зернах и хлопья сушеных томатов с базиликом. В большой миске смешайте огурцы, авокадо и зелень. Полейте ароматной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки авокадо сохранили свою форму.

Главный секрет рецепта — в его простоте. Свежие огурцы придают блюду приятный хруст, авокадо делает текстуру нежной и кремовой, а лайм и горчица освежают вкус и добавляют легкую пикантность.

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Если вы ищете легкое, яркое и сезонное блюдо, салат с авокадо и огурцом станет отличным выбором. Он сочетает в себе полезность, свежесть и изысканный вкус, а возможность добавлять любимые ингредиенты позволяет каждый раз открывать его заново.

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