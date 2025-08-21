ТСН в социальных сетях

Рецепты
43
1 мин

Салат с баклажанами и морковью по-корейски: интересный рецепт

Салаты из овощей всегда остаются любимыми на нашем столе, они легкие, питательные и позволяют экспериментировать с сочетаниями вкусов. Особенно интересно получаются блюда, где объединяются овощи, приготовленные разными способами: жареные, маринованные и свежие.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
45 минут
120 ккал
Салат с баклажанами и морковью по-корейски tiktok.com_receptoria1

Именно такой гармонией вкуса может порадовать салат с баклажанами и морковью по-корейски. Он имеет яркий вид, насыщенный аромат и приятную пикантность. Это блюдо удачно сочетает нежные обжаренные баклажаны, хрустящий сладкий перец, сочную морковь по-корейски и свежую зелень. Благодаря соусу терияки и чесноку салат приобретает особую выразительность и легко может стать главной закуской на праздничном столе или аппетитным блюдом к ужину, а как его приготовить рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты

Баклажан
1 шт. (примерно 300 г)
Крахмал
1 ст. л
Морковь по-корейски
300 г
Болгарский перец (красный или желтый)
1 шт.
Лук репчатый
1 шт.
Лук зеленый
Петрушка
Чеснок
2 зубчика
Подсолнечное масло
2 ст. л.
Соус терияки
3 ст. л.
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. Нарежьте баклажан тонкой соломкой, посолите и оставьте на 10-15 мин, чтобы вышла лишняя жидкость и горечь. Затем промокните бумажным полотенцем.

  2. Обваляйте кусочки в крахмале и обжарьте во фритюре или на сковороде до золотистой корочки. Выложите на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

  3. Лук нарежьте тонкими слайсами, болгарский перец соломкой, зеленый лук и петрушку мелко нашинкуйте.

  4. В глубокой миске смешайте морковь по-корейски, охлажденные баклажаны, свежие овощи и зелень.

  5. Смешайте подсолнечное масло, измельченный чеснок, соль, перец и соус терияки.

  6. Хорошо перемешайте, дайте настояться 10-15 мин и подавайте к столу.

Такой салат — отличный пример того, как можно соединить простые ингредиенты в изысканное блюдо. Он подходит как в теплой, так и в охлажденной версии, а также идеально подходит для большой компании.

