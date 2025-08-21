- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат с баклажанами и морковью по-корейски: интересный рецепт
Салаты из овощей всегда остаются любимыми на нашем столе, они легкие, питательные и позволяют экспериментировать с сочетаниями вкусов. Особенно интересно получаются блюда, где объединяются овощи, приготовленные разными способами: жареные, маринованные и свежие.
Именно такой гармонией вкуса может порадовать салат с баклажанами и морковью по-корейски. Он имеет яркий вид, насыщенный аромат и приятную пикантность. Это блюдо удачно сочетает нежные обжаренные баклажаны, хрустящий сладкий перец, сочную морковь по-корейски и свежую зелень. Благодаря соусу терияки и чесноку салат приобретает особую выразительность и легко может стать главной закуской на праздничном столе или аппетитным блюдом к ужину, а как его приготовить рассказали на странице receptoria1.
Ингредиенты
- Баклажан
- 1 шт. (примерно 300 г)
- Крахмал
- 1 ст. л
- Морковь по-корейски
- 300 г
- Болгарский перец (красный или желтый)
- 1 шт.
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Лук зеленый
-
- Петрушка
-
- Чеснок
- 2 зубчика
- Подсолнечное масло
- 2 ст. л.
- Соус терияки
- 3 ст. л.
- Соль
-
- Черный перец
-
Приготовление
Нарежьте баклажан тонкой соломкой, посолите и оставьте на 10-15 мин, чтобы вышла лишняя жидкость и горечь. Затем промокните бумажным полотенцем.
Обваляйте кусочки в крахмале и обжарьте во фритюре или на сковороде до золотистой корочки. Выложите на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
Лук нарежьте тонкими слайсами, болгарский перец соломкой, зеленый лук и петрушку мелко нашинкуйте.
В глубокой миске смешайте морковь по-корейски, охлажденные баклажаны, свежие овощи и зелень.
Смешайте подсолнечное масло, измельченный чеснок, соль, перец и соус терияки.
Хорошо перемешайте, дайте настояться 10-15 мин и подавайте к столу.
Такой салат — отличный пример того, как можно соединить простые ингредиенты в изысканное блюдо. Он подходит как в теплой, так и в охлажденной версии, а также идеально подходит для большой компании.