Салат с баклажанами и морковью по-корейски: интересный рецепт

Салат с баклажанами и морковью по-корейски tiktok.com_receptoria1

Именно такой гармонией вкуса может порадовать салат с баклажанами и морковью по-корейски. Он имеет яркий вид, насыщенный аромат и приятную пикантность. Это блюдо удачно сочетает нежные обжаренные баклажаны, хрустящий сладкий перец, сочную морковь по-корейски и свежую зелень. Благодаря соусу терияки и чесноку салат приобретает особую выразительность и легко может стать главной закуской на праздничном столе или аппетитным блюдом к ужину, а как его приготовить рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты Баклажан 1 шт. (примерно 300 г) Крахмал 1 ст. л Морковь по-корейски 300 г Болгарский перец (красный или желтый) 1 шт. Лук репчатый 1 шт. Лук зеленый Петрушка Чеснок 2 зубчика Подсолнечное масло 2 ст. л. Соус терияки 3 ст. л. Соль Черный перец

Приготовление

Нарежьте баклажан тонкой соломкой, посолите и оставьте на 10-15 мин, чтобы вышла лишняя жидкость и горечь. Затем промокните бумажным полотенцем. Обваляйте кусочки в крахмале и обжарьте во фритюре или на сковороде до золотистой корочки. Выложите на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Лук нарежьте тонкими слайсами, болгарский перец соломкой, зеленый лук и петрушку мелко нашинкуйте. В глубокой миске смешайте морковь по-корейски, охлажденные баклажаны, свежие овощи и зелень. Смешайте подсолнечное масло, измельченный чеснок, соль, перец и соус терияки. Хорошо перемешайте, дайте настояться 10-15 мин и подавайте к столу.

Такой салат — отличный пример того, как можно соединить простые ингредиенты в изысканное блюдо. Он подходит как в теплой, так и в охлажденной версии, а также идеально подходит для большой компании.