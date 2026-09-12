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Салат с баклажанами, курицей и помидорами: простой рецепт
Сочные помидоры, нежное куриное филе, ароматный чеснок и румяные баклажаны — этот салат легко может стать фаворитом вашего стола.
Если привычные салаты уже немного надоели, самое время добавить в меню баклажаны. На странице Готовим в Кайфе рассказали о простом рецепте сытного салата, который не требует сложных ингредиентов и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Сочетание обжаренных баклажанов, курицы и свежих помидоров получается особенно удачным, ведь овощи придают блюду сочность, куриное филе делает его сытным, а чеснок и петрушка придают яркий аромат. Для более нежного вкуса майонез можно заменить греческим йогуртом, а по желанию добавить горсть грецких орехов.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- варёное куриное филе
- 250 г
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- майонез или греческий йогурт
- 2 ст. л.
- петрушка
- 1 небольшой пучок
- соль
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- чёрный перец
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- грецкие орехи по желанию
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Приготовление
Нарежьте баклажаны небольшими кусочками, посолите и оставьте на 15–20 минут.
Затем промойте, хорошо просушите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Готовые баклажаны выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло, и оставьте остывать.
У помидоров удалите середину с семечками, а мякоть нарежьте.
Вареное куриное филе также нарежьте небольшими кусочками.
Смешайте курицу, помидоры, баклажаны, измельченный чеснок и петрушку.
Если любите орехи, добавьте немного измельченных грецких.
Заправьте салат майонезом или греческим йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.
Аккуратно перемешайте и можно подавать.
Румяные баклажаны придают блюду насыщенность, курица делает его сытным, а помидоры уравновешивают вкус своей свежестью.