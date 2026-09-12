Салат с баклажанами, курицей и помидорами: простой рецепт

Салат с баклажанами, курицей и помидорами tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

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Если привычные салаты уже немного надоели, самое время добавить в меню баклажаны. На странице Готовим в Кайфе рассказали о простом рецепте сытного салата, который не требует сложных ингредиентов и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Сочетание обжаренных баклажанов, курицы и свежих помидоров получается особенно удачным, ведь овощи придают блюду сочность, куриное филе делает его сытным, а чеснок и петрушка придают яркий аромат. Для более нежного вкуса майонез можно заменить греческим йогуртом, а по желанию добавить горсть грецких орехов.

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Салат с баклажанами, курицей и помидорами tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Ингредиенты баклажаны 2 шт. варёное куриное филе 250 г помидоры 2 шт. чеснок 2 зубчика майонез или греческий йогурт 2 ст. л. петрушка 1 небольшой пучок соль чёрный перец грецкие орехи по желанию

Приготовление

Нарежьте баклажаны небольшими кусочками, посолите и оставьте на 15–20 минут. Затем промойте, хорошо просушите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Готовые баклажаны выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло, и оставьте остывать. У помидоров удалите середину с семечками, а мякоть нарежьте. Вареное куриное филе также нарежьте небольшими кусочками. Смешайте курицу, помидоры, баклажаны, измельченный чеснок и петрушку. Если любите орехи, добавьте немного измельченных грецких. Заправьте салат майонезом или греческим йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и можно подавать.

Румяные баклажаны придают блюду насыщенность, курица делает его сытным, а помидоры уравновешивают вкус своей свежестью.

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