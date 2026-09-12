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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
440
Время на прочтение
1 мин

Салат с баклажанами, курицей и помидорами: простой рецепт

Сочные помидоры, нежное куриное филе, ароматный чеснок и румяные баклажаны — этот салат легко может стать фаворитом вашего стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
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Салат с баклажанами, курицей и помидорами tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Салат с баклажанами, курицей и помидорами tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Если привычные салаты уже немного надоели, самое время добавить в меню баклажаны. На странице Готовим в Кайфе рассказали о простом рецепте сытного салата, который не требует сложных ингредиентов и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Сочетание обжаренных баклажанов, курицы и свежих помидоров получается особенно удачным, ведь овощи придают блюду сочность, куриное филе делает его сытным, а чеснок и петрушка придают яркий аромат. Для более нежного вкуса майонез можно заменить греческим йогуртом, а по желанию добавить горсть грецких орехов.

Салат с баклажанами, курицей и помидорами tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Салат с баклажанами, курицей и помидорами tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
варёное куриное филе
250 г
помидоры
2 шт.
чеснок
2 зубчика
майонез или греческий йогурт
2 ст. л.
петрушка
1 небольшой пучок
соль
чёрный перец
грецкие орехи по желанию

Приготовление

  1. Нарежьте баклажаны небольшими кусочками, посолите и оставьте на 15–20 минут.

  2. Затем промойте, хорошо просушите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

  3. Готовые баклажаны выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло, и оставьте остывать.

  4. У помидоров удалите середину с семечками, а мякоть нарежьте.

  5. Вареное куриное филе также нарежьте небольшими кусочками.

  6. Смешайте курицу, помидоры, баклажаны, измельченный чеснок и петрушку.

  7. Если любите орехи, добавьте немного измельченных грецких.

  8. Заправьте салат майонезом или греческим йогуртом, посолите и поперчите по вкусу.

  9. Аккуратно перемешайте и можно подавать.

Румяные баклажаны придают блюду насыщенность, курица делает его сытным, а помидоры уравновешивают вкус своей свежестью.

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