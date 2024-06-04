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Салат с черешней и сыром: летний рецепт

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
422
Время на прочтение
1 мин
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Салат с черешней и сыром: летний рецепт

Салат с черешней и сыром / Фото: Credits

В сезон черешни можно приготовить не только десерты, но и соленый салат. Полезное и вкусное блюдо из черешни с сыром удивит и порадует близких.

Мягкий сыр и орехи в составе салата добавят ему сытости, черешня – сладости, а зелень – нотку свежести. Подайте его на романтический ужин, на праздничный стол с бокальчиком  хорошего вина.

Ингредиенты

черешня красная
150 г
сыр «Фета»
100 г
салат «Микс»
70-90 г
грецкие орехи
1 ст. л.
базилик
6 листиков
бальзамический уксус
1,5 ст. л.
оливковое масло
40 мл.
перец черный молотый
кунжут
  1. Черешни, зелень промойте и обсушите. Из черешни удалите косточки, разрежьте на половинки.
  2. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите мелко ножом.
  3. Сыр «Фета» нарежьте мелко кубиками.
  4. Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и перец черный молотый.
  5. Салат порвите руками и разложите на широкую тарелку, сверху выложите черешню, сыр, посыпьте орехами и полейте заправкой. Украсьте листиками базилика и кунжута.

Советы:

  • Салат используйте любой.
  • Бальзамический уксус можно заменить на лимонный сок или яблочный уксус.

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