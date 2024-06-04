Салат с черешней и сыром: летний рецепт

В сезон черешни можно приготовить не только десерты, но и соленый салат. Полезное и вкусное блюдо из черешни с сыром удивит и порадует близких.
Мягкий сыр и орехи в составе салата добавят ему сытости, черешня – сладости, а зелень – нотку свежести. Подайте его на романтический ужин, на праздничный стол с бокальчиком хорошего вина.
Ингредиенты
- черешня красная
- 150 г
- сыр «Фета»
- 100 г
- салат «Микс»
- 70-90 г
- грецкие орехи
- 1 ст. л.
- базилик
- 6 листиков
- бальзамический уксус
- 1,5 ст. л.
- оливковое масло
- 40 мл.
- перец черный молотый
- кунжут
- Черешни, зелень промойте и обсушите. Из черешни удалите косточки, разрежьте на половинки.
- Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите мелко ножом.
- Сыр «Фета» нарежьте мелко кубиками.
- Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и перец черный молотый.
- Салат порвите руками и разложите на широкую тарелку, сверху выложите черешню, сыр, посыпьте орехами и полейте заправкой. Украсьте листиками базилика и кунжута.
Советы:
- Салат используйте любой.
- Бальзамический уксус можно заменить на лимонный сок или яблочный уксус.
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