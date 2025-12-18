- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат с Дорблю, печенью и карамелизированной грушей: рецепт ресторанного блюда
Иногда для гастрономического удовольствия вовсе не нужен ужин в дорогом ресторане. Достаточно правильного сочетания вкусов, нескольких ингредиентов и на вашей тарелке рождается блюдо уровня мишленовского заведения.
Именно такой эффект имеет салат с сыром Дорблю, печенью и карамелизированной грушей, рецептом которого поделилась фудблогер Алена Карпюк. Это тот случай, когда сладкое, соленое и сливочное идеально балансируют друг с другом, а каждый кусочек выглядит так, будто его создавали специально для Instagram.
Ингредиенты
- сыр Дорблю
-
- руккола
-
- шпинат
-
- печень
-
- груша
-
- сахар
-
- сливочное масло
-
- кукурузный крахмал
-
- ягодный или медовый соус
-
Приготовление
Нарежьте грушу ломтиками.
Обжарьте ее на сковородке со сливочным маслом и сахаром до золотистой, глянцевой карамели. Именно здесь формируется тот самый «ресторанный» вкус.
Обсушите печень бумажной салфеткой, обваляйте каждый кусочек в кукурузном крахмале — это поможет сохранить сочность и создать легкую корочку. Обжарьте на сливочном масле до румяности.
Подойдет ягодный соус с кислинкой или мягкий медовый — выбирайте по настроению.
Выложите на тарелку микс зелени, добавьте теплую грушу, печень, кусочки Дорблю и щедро полейте соусом.
Этот салат — пример того, как простые ингредиенты могут создать изысканную гастрономическую историю. Теплый, контрастный и сбалансированный, он легко станет вашим фирменным рецептом.