Салат с Дорблю, печенью и карамелизированной грушей: рецепт ресторанного блюда

Салат с сыром Дорблю печенью, карамелизированной грушей tiktok.com_@alionakarpiuk

Реклама

Именно такой эффект имеет салат с сыром Дорблю, печенью и карамелизированной грушей, рецептом которого поделилась фудблогер Алена Карпюк. Это тот случай, когда сладкое, соленое и сливочное идеально балансируют друг с другом, а каждый кусочек выглядит так, будто его создавали специально для Instagram.

Ингредиенты сыр Дорблю руккола шпинат печень груша сахар сливочное масло кукурузный крахмал ягодный или медовый соус

Приготовление

Нарежьте грушу ломтиками. Обжарьте ее на сковородке со сливочным маслом и сахаром до золотистой, глянцевой карамели. Именно здесь формируется тот самый «ресторанный» вкус. Обсушите печень бумажной салфеткой, обваляйте каждый кусочек в кукурузном крахмале — это поможет сохранить сочность и создать легкую корочку. Обжарьте на сливочном масле до румяности. Подойдет ягодный соус с кислинкой или мягкий медовый — выбирайте по настроению. Выложите на тарелку микс зелени, добавьте теплую грушу, печень, кусочки Дорблю и щедро полейте соусом.

Этот салат — пример того, как простые ингредиенты могут создать изысканную гастрономическую историю. Теплый, контрастный и сбалансированный, он легко станет вашим фирменным рецептом.