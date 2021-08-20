Салат с фетой и виноградом: изысканный рецепт

Салат с фетой и виноградом: изысканный рецепт

Лето – пора салатов. Овощные на завтрак и ужин и как дополнение к обеду, фруктовые – в качестве десерта.

Мы же предлагаем приготовить изысканный салат, объединяющий фрукты с зеленью и дополненный сыром.

Этот салат идеален к бокалу хорошего белого вина, которое одинаково любит и сыр, и виноград, и грушу.

Ингредиенты:

2 груши

200 г винограда

0,5 кочана айсберга

100 г феты

3 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки сока лайма

1 столовая ложка меда

1 столовая ложка кунжута

Приготовление

Груши, виноград и салат вымыть и обсушить. У груш удалить сердцевину и нарезать их тонкими ломтиками. Виноград снять с кисти и разрезать каждую ягоду пополам, удалив при желании косточки. Листья салата порвать на кусочки произвольной величины.

Фету нарезать небольшими кубиками.

Оливковое масло соединить с соком лайма и медом и вымешать до однородности.

На блюдо уложить подушку из листьев айсберга, на них – груши, виноград и фету, и полить все заправкой.

Готовый салат притрусить кунжутом.

На заметку

Готовить и заправлять блюдо следует непосредственно перед подачей, иначе груша и виноград пустят сок, а салат привянет.

Айсберг можно заменить романо, рукколой или латуком, фету – моцареллой, пармезаном или сыром с голубой плесенью, сок лайма – лимонным соком, а вместе с кунжутом добавить любимые орехи – грецкие, кедровые или фисташки.

Чтобы салат обрел особый аромат и заиграл пикантным вкусом, заправьте его ароматизированным маслом.

При желании сделать вкус салата еще более пикантным добавьте в заправку 1-2 чайные ложки французской горчицы.

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