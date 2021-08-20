Салат с фетой и виноградом: изысканный рецепт

Лето – пора салатов. Овощные на завтрак и ужин и как дополнение к обеду, фруктовые – в качестве десерта.
Мы же предлагаем приготовить изысканный салат, объединяющий фрукты с зеленью и дополненный сыром.
Этот салат идеален к бокалу хорошего белого вина, которое одинаково любит и сыр, и виноград, и грушу.
Ингредиенты:
- 2 груши
- 200 г винограда
- 0,5 кочана айсберга
- 100 г феты
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 2 столовые ложки сока лайма
- 1 столовая ложка меда
- 1 столовая ложка кунжута
Приготовление
Груши, виноград и салат вымыть и обсушить. У груш удалить сердцевину и нарезать их тонкими ломтиками. Виноград снять с кисти и разрезать каждую ягоду пополам, удалив при желании косточки. Листья салата порвать на кусочки произвольной величины.
Фету нарезать небольшими кубиками.
Оливковое масло соединить с соком лайма и медом и вымешать до однородности.
На блюдо уложить подушку из листьев айсберга, на них – груши, виноград и фету, и полить все заправкой.
Готовый салат притрусить кунжутом.
На заметку
Готовить и заправлять блюдо следует непосредственно перед подачей, иначе груша и виноград пустят сок, а салат привянет.
Айсберг можно заменить романо, рукколой или латуком, фету – моцареллой, пармезаном или сыром с голубой плесенью, сок лайма – лимонным соком, а вместе с кунжутом добавить любимые орехи – грецкие, кедровые или фисташки.
Чтобы салат обрел особый аромат и заиграл пикантным вкусом, заправьте его ароматизированным маслом.
При желании сделать вкус салата еще более пикантным добавьте в заправку 1-2 чайные ложки французской горчицы.
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