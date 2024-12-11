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Салат с говядиной: изысканный рецепт к праздничному столу

Салат с говядиной: изысканный рецепт к праздничному столу

Салат с говядиной и листьями салата / Фото: Credits

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит гармонию вкусов и эстетическую подачу. Утонченное сочетание сочной говядины, свежих овощей и пикантной заправки непременно завоюет сердца ваших гостей и родных.

Этот рецепт салата со страницы Liliya.cooking станет отличным выбором для любого случая. Он сочетает нежную говядину, овощи и душистую заправку, гармонично дополняющую вкус каждого ингредиента. Готовится он быстро и выглядит аппетитно.

Ингредиенты

Говядина
300 г
Микс салата
70 г
Помидоры черри
100 г
Болгарский перец
1 шт.
Лук
1 шт.
Семена кунжута
Соевый соус
2 ст. л
Соль
Перец
Оливковое масло
1 ст. л
Горчица в зернах
1 час. л
Мед
0,5 ч. л
Бальзамическая заправка
2 ст. л

Приготовление:

  1. Для начала тщательно промойте говядину под холодной водой и просушите бумажными полотенцами.
  2. Затем нарежьте мясо тонкими ломтиками толщиной около 0,5 см.
  3. Для маринада добавьте в говядину соль, перец и столовую ложку соевого соуса. Оставьте мясо мариноваться, пока вы подготовите остальные ингредиенты.
  4. Возьмите свежие помидоры черри и разрежьте на половинки.
  5. Болгарский перец очистите от семян и нарежте тонкими полосками.
  6. Лук нарежьте полукольцами.
  7. Для создания идеального соуса смешайте в миске оливковое масло, соевый соус, горчицу в зернах, мед и бальзамическую заправку. Хорошо размешайте до однородной консистенции.
  8. На разогретую сковороду добавьте несколько капель растительного масла. Осторожно выложите кусочки говядины и обжаривайте их буквально по 1 минуте с каждой стороны. Это позволит сохранить сочность мяса. Не пережаривайте – иначе оно потеряет нежность.
  9. На тарелку выложите микс салата, добавьте сверху нарезанные овощи: черри, болгарский перец и лук. Равномерно распределите обжаренные кусочки говядины. Полейте салат заправкой и сверху посыпьте семенами кунжута для дополнительного аромата и текстуры.

Советы:

  • Этот салат будет прекрасно выглядеть на большой тарелке с добавлением свежей зелени. Его можно подавать как отдельное блюдо или как гарнир к основному.

Обязательно попробуйте приготовить и ваш стол станет еще более изысканным.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить салат "Праздничный".

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