Салат с говядиной: изысканный рецепт к праздничному столу

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит гармонию вкусов и эстетическую подачу. Утонченное сочетание сочной говядины, свежих овощей и пикантной заправки непременно завоюет сердца ваших гостей и родных.
Этот рецепт салата со страницы Liliya.cooking станет отличным выбором для любого случая. Он сочетает нежную говядину, овощи и душистую заправку, гармонично дополняющую вкус каждого ингредиента. Готовится он быстро и выглядит аппетитно.
Ингредиенты
- Говядина
- 300 г
- Микс салата
- 70 г
- Помидоры черри
- 100 г
- Болгарский перец
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Семена кунжута
- Соевый соус
- 2 ст. л
- Соль
- Перец
- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Горчица в зернах
- 1 час. л
- Мед
- 0,5 ч. л
- Бальзамическая заправка
- 2 ст. л
Приготовление:
- Для начала тщательно промойте говядину под холодной водой и просушите бумажными полотенцами.
- Затем нарежьте мясо тонкими ломтиками толщиной около 0,5 см.
- Для маринада добавьте в говядину соль, перец и столовую ложку соевого соуса. Оставьте мясо мариноваться, пока вы подготовите остальные ингредиенты.
- Возьмите свежие помидоры черри и разрежьте на половинки.
- Болгарский перец очистите от семян и нарежте тонкими полосками.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Для создания идеального соуса смешайте в миске оливковое масло, соевый соус, горчицу в зернах, мед и бальзамическую заправку. Хорошо размешайте до однородной консистенции.
- На разогретую сковороду добавьте несколько капель растительного масла. Осторожно выложите кусочки говядины и обжаривайте их буквально по 1 минуте с каждой стороны. Это позволит сохранить сочность мяса. Не пережаривайте – иначе оно потеряет нежность.
- На тарелку выложите микс салата, добавьте сверху нарезанные овощи: черри, болгарский перец и лук. Равномерно распределите обжаренные кусочки говядины. Полейте салат заправкой и сверху посыпьте семенами кунжута для дополнительного аромата и текстуры.
Советы:
- Этот салат будет прекрасно выглядеть на большой тарелке с добавлением свежей зелени. Его можно подавать как отдельное блюдо или как гарнир к основному.
Обязательно попробуйте приготовить и ваш стол станет еще более изысканным.
Приятного аппетита!
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