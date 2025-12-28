ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Салат с грибами, фасолью и солеными огурцами: рецепт вкусного блюда

Иногда лучшие рецепты — это не сложные гастрономические эксперименты, а удачные сочетания простых ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Салат с грибами, фасолью

Салат с грибами, фасолью / © Credits

Именно таким является салат с грибами, фасолью и солеными огурцами, о рецепте которого рассказали на странице Katarina_cooks. Сытный, ароматный и одновременно очень домашний, он одинаково уместен и на праздничном столе, и как быстрый ужин после рабочего дня.

Ингредиенты

шампиньоны
300 г
морковь
150 г
лук
100 г
растительное масло
40 г
консервированная фасоль
1 банка
яйца
3 шт.
солёные огурцы
150 г
чеснок
3-4 зубчика
майонез
100 г
зелень (укроп или петрушка)
10 г
горчица в зернах
20 г
соль

Приготовление

  1. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжаривайте на сильном огне с маслом и щепоткой соли. Когда жидкость испарится, уменьшите огонь и доведите грибы до мягкости. Снимите с плиты и дайте остыть.

  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте до мягкости, не пересушивайте. Переложите в салатник и слегка остудите.

  3. Соленые огурцы нарежьте соломкой, добавьте к овощам вместе с грибами и консервированной фасолью.

  4. Яйца нарежьте кубиками и добавьте в салат. Чеснок пропустите через пресс, всыпьте мелко нарезанную зелень.

  5. Добавьте горчицу в зернах и майонез. Хорошо перемешайте, дайте салату настояться 15-20 мин и подавайте.

Совет

Если хочется более легкой версии, часть майонеза можно заменить греческим йогуртом или сметаной — вкус станет мягче, а текстура останется кремовой.

Этот салат — пример того, как из привычных продуктов можно создать блюдо, которое собирает комплименты.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie