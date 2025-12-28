- Дата публикации
Категория
Рецепты
- 96
- 1 мин
Салат с грибами, фасолью и солеными огурцами: рецепт вкусного блюда
Иногда лучшие рецепты — это не сложные гастрономические эксперименты, а удачные сочетания простых ингредиентов.
Именно таким является салат с грибами, фасолью и солеными огурцами, о рецепте которого рассказали на странице Katarina_cooks. Сытный, ароматный и одновременно очень домашний, он одинаково уместен и на праздничном столе, и как быстрый ужин после рабочего дня.
Ингредиенты
- шампиньоны
- 300 г
- морковь
- 150 г
- лук
- 100 г
- растительное масло
- 40 г
- консервированная фасоль
- 1 банка
- яйца
- 3 шт.
- солёные огурцы
- 150 г
- чеснок
- 3-4 зубчика
- майонез
- 100 г
- зелень (укроп или петрушка)
- 10 г
- горчица в зернах
- 20 г
- соль
Приготовление
Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжаривайте на сильном огне с маслом и щепоткой соли. Когда жидкость испарится, уменьшите огонь и доведите грибы до мягкости. Снимите с плиты и дайте остыть.
Мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте до мягкости, не пересушивайте. Переложите в салатник и слегка остудите.
Соленые огурцы нарежьте соломкой, добавьте к овощам вместе с грибами и консервированной фасолью.
Яйца нарежьте кубиками и добавьте в салат. Чеснок пропустите через пресс, всыпьте мелко нарезанную зелень.
Добавьте горчицу в зернах и майонез. Хорошо перемешайте, дайте салату настояться 15-20 мин и подавайте.
Совет
Если хочется более легкой версии, часть майонеза можно заменить греческим йогуртом или сметаной — вкус станет мягче, а текстура останется кремовой.
Этот салат — пример того, как из привычных продуктов можно создать блюдо, которое собирает комплименты.