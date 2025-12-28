Салат с грибами, фасолью и солеными огурцами: рецепт вкусного блюда

Салат с грибами, фасолью / © Credits

Именно таким является салат с грибами, фасолью и солеными огурцами, о рецепте которого рассказали на странице Katarina_cooks. Сытный, ароматный и одновременно очень домашний, он одинаково уместен и на праздничном столе, и как быстрый ужин после рабочего дня.

Ингредиенты шампиньоны 300 г морковь 150 г лук 100 г растительное масло 40 г консервированная фасоль 1 банка яйца 3 шт. солёные огурцы 150 г чеснок 3-4 зубчика майонез 100 г зелень (укроп или петрушка) 10 г горчица в зернах 20 г соль

Приготовление

Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжаривайте на сильном огне с маслом и щепоткой соли. Когда жидкость испарится, уменьшите огонь и доведите грибы до мягкости. Снимите с плиты и дайте остыть. Мелко нарежьте лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте до мягкости, не пересушивайте. Переложите в салатник и слегка остудите. Соленые огурцы нарежьте соломкой, добавьте к овощам вместе с грибами и консервированной фасолью. Яйца нарежьте кубиками и добавьте в салат. Чеснок пропустите через пресс, всыпьте мелко нарезанную зелень. Добавьте горчицу в зернах и майонез. Хорошо перемешайте, дайте салату настояться 15-20 мин и подавайте.

Совет

Если хочется более легкой версии, часть майонеза можно заменить греческим йогуртом или сметаной — вкус станет мягче, а текстура останется кремовой.

Этот салат — пример того, как из привычных продуктов можно создать блюдо, которое собирает комплименты.