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Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: рецепт красивого и вкусного блюда
Приготовьте оригинальный, аппетитный салат с баклажанами и помидорами.
Несмотря на свою простоту, салат получается красивым, вкусным и станет украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- помидоры
- 3 шт.
- кукурузный крахмал
- 2-3 ст. л.
- лук красный
- 1 шт.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- растительное масло
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- перец черный молотый
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- соль
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- кунжут
- 1 ч. л.
Баклажаны помойте, отрежьте кончики и нарежьте крупными кусочками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте, обсушите бумажным полотенцем, переложите в миску и посыпьте кукурузным крахмалом, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте баклажаны до золотистой, хрустящей корочки, слегка остудите.
Помидоры помойте и нарежьте крупными кусочками.
Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами.
Кунжут обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
В миску выложите баклажаны, помидоры, лук, полейте соевым соусом, оливковым маслом, поперчите, посолите, аккуратно перемешайте, выложите на блюдо и посыпьте кунжутом.
Советы:
Подавайте салат сразу, пока баклажаны хрустящие.