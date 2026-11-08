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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: рецепт красивого и вкусного блюда

Приготовьте оригинальный, аппетитный салат с баклажанами и помидорами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
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Салат с хрустящими баклажанами и помидорами

Салат с хрустящими баклажанами и помидорами / © Credits

Несмотря на свою простоту, салат получается красивым, вкусным и станет украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
помидоры
3 шт.
кукурузный крахмал
2-3 ст. л.
лук красный
1 шт.
соевый соус
2 ст. л.
оливковое масло
1 ст. л.
растительное масло
перец черный молотый
соль
кунжут
1 ч. л.

  1. Баклажаны помойте, отрежьте кончики и нарежьте крупными кусочками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте, обсушите бумажным полотенцем, переложите в миску и посыпьте кукурузным крахмалом, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем.

  2. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте баклажаны до золотистой, хрустящей корочки, слегка остудите.

  3. Помидоры помойте и нарежьте крупными кусочками.

  4. Лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами.

  5. Кунжут обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

  6. В миску выложите баклажаны, помидоры, лук, полейте соевым соусом, оливковым маслом, поперчите, посолите, аккуратно перемешайте, выложите на блюдо и посыпьте кунжутом.

Советы:

  • Подавайте салат сразу, пока баклажаны хрустящие.

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