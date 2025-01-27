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Рецепт салата с хурмой без использования майонеза

Рецепт салата с хурмой без использования майонеза

Салат с хурмой / Фото: Credits

Салат с хурмой – это идеальное сочетание полезных ингредиентов и ярких вкусовых акцентов, способных удивить даже привередливых гостей.

Этот рецепт, вдохновленный уютными праздниками, привлекает своей простотой, пользой для здоровья и особой атмосферой, создаваемой авторской заправкой, о которой рассказали на странице lenna_mazur.

Ингредиенты

Для приготовления блюда:

  • Хурма 100 г
  • Микс зеленый 60 г
  • Куриное филе 150 г
  • Бринза или фета 70 г
  • Лук 40 г
  • Семена (идеально подойдут тыквенные или подсолнечные) 2 ч.л.

Для приготовления заправки "Классический лимонный винегрет":

  • Лимонный сок 3 ст.л
  • Лимонная цедра
  • Мед 1 ч.л
  • Масло холодного отжима 2 ст.л
  • Соль
  • Черный молотый перец

Приготовление

  1. Нарежьте хурму тонкими ломтиками. Куриное филе измельчите на небольшие кусочки или полоски. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
  2. Тщательно промойте зелень, обсушите и выложите на дно салатницы или порционной тарелки.
  3. Выложите сверху кусочки хурмы, куриного филе, брынзы или феты и лукового кольца.
  4. В небольшой миске смешайте лимонный сок, цедру, мед, растительное масло, соль и перец. Хорошо сбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции. Полите салат заправкой непосредственно перед подачей.
  5. Посыпьте салат семенами, чтобы добавить текстуры и сделать блюдо еще более полезным.

Советы:

  • Если вы хотите больше текстуры, добавьте поджаренные орехи (грецкие или миндаль).
  • Для еще более яркого аромата добавьте свежемолотый кориандр или щепотку чили.
  • Подавайте салат сразу же после приготовления, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.

Попробуйте приготовить этот салат дома и наслаждайтесь моментами, наполненными уютом и гастрономическим удовольствием.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить теплый салат с курицей и кабачком.

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