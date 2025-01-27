Рецепт салата с хурмой без использования майонеза

Салат с хурмой – это идеальное сочетание полезных ингредиентов и ярких вкусовых акцентов, способных удивить даже привередливых гостей.

Этот рецепт, вдохновленный уютными праздниками, привлекает своей простотой, пользой для здоровья и особой атмосферой, создаваемой авторской заправкой, о которой рассказали на странице lenna_mazur.

Ингредиенты

Для приготовления блюда:

Хурма 100 г

Микс зеленый 60 г

Куриное филе 150 г

Бринза или фета 70 г

Лук 40 г

Семена (идеально подойдут тыквенные или подсолнечные) 2 ч.л.

Для приготовления заправки "Классический лимонный винегрет":

Лимонный сок 3 ст.л

Лимонная цедра

Мед 1 ч.л

Масло холодного отжима 2 ст.л

Соль

Черный молотый перец

Приготовление

Нарежьте хурму тонкими ломтиками. Куриное филе измельчите на небольшие кусочки или полоски. Лук нарежьте кольцами или полукольцами. Тщательно промойте зелень, обсушите и выложите на дно салатницы или порционной тарелки. Выложите сверху кусочки хурмы, куриного филе, брынзы или феты и лукового кольца. В небольшой миске смешайте лимонный сок, цедру, мед, растительное масло, соль и перец. Хорошо сбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции. Полите салат заправкой непосредственно перед подачей. Посыпьте салат семенами, чтобы добавить текстуры и сделать блюдо еще более полезным.

Советы:

Если вы хотите больше текстуры, добавьте поджаренные орехи (грецкие или миндаль).

Для еще более яркого аромата добавьте свежемолотый кориандр или щепотку чили.

Подавайте салат сразу же после приготовления, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.

Попробуйте приготовить этот салат дома и наслаждайтесь моментами, наполненными уютом и гастрономическим удовольствием.

Приятного аппетита!

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