Рецепт салата с хурмой без использования майонеза

Салат с хурмой – это идеальное сочетание полезных ингредиентов и ярких вкусовых акцентов, способных удивить даже привередливых гостей.
Этот рецепт, вдохновленный уютными праздниками, привлекает своей простотой, пользой для здоровья и особой атмосферой, создаваемой авторской заправкой, о которой рассказали на странице lenna_mazur.
Ингредиенты
Для приготовления блюда:
- Хурма 100 г
- Микс зеленый 60 г
- Куриное филе 150 г
- Бринза или фета 70 г
- Лук 40 г
- Семена (идеально подойдут тыквенные или подсолнечные) 2 ч.л.
Для приготовления заправки "Классический лимонный винегрет":
- Лимонный сок 3 ст.л
- Лимонная цедра
- Мед 1 ч.л
- Масло холодного отжима 2 ст.л
- Соль
- Черный молотый перец
Приготовление
- Нарежьте хурму тонкими ломтиками. Куриное филе измельчите на небольшие кусочки или полоски. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
- Тщательно промойте зелень, обсушите и выложите на дно салатницы или порционной тарелки.
- Выложите сверху кусочки хурмы, куриного филе, брынзы или феты и лукового кольца.
- В небольшой миске смешайте лимонный сок, цедру, мед, растительное масло, соль и перец. Хорошо сбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции. Полите салат заправкой непосредственно перед подачей.
- Посыпьте салат семенами, чтобы добавить текстуры и сделать блюдо еще более полезным.
Советы:
- Если вы хотите больше текстуры, добавьте поджаренные орехи (грецкие или миндаль).
- Для еще более яркого аромата добавьте свежемолотый кориандр или щепотку чили.
- Подавайте салат сразу же после приготовления, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.
Попробуйте приготовить этот салат дома и наслаждайтесь моментами, наполненными уютом и гастрономическим удовольствием.
Приятного аппетита!
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