Салат с клюквой, беконом и брокколи: рецепт полезного и яркого блюда

Сейчас сезон клюквы, поэтому самое время готовить блюда из этой очень полезной ягоды.

Клюква обладает тонизирующими свойствами, улучшает умственную и физическую работоспособность, а изюм — это несомненная польза для нашего сердца. Это блюдо оценят и ваши родные, и гости. Оно легкое, питательное и выглядит на столе привлекательно.

Ингредиенты:

кочан брокколи

бекон – 6-8 ломтиков

сушеная клюква и изюм (или виноград) – 1 чашка

зеленый лук – 0,5 чашки

легкий майонез – 0,5 чашки

сметана – 0,5 чашки

сок половины лимона

сыр чеддер – 1 чашка

Приготовление:

Брокколи разобрать на маленькие соцветия, сложить в миску.

Бекон поджарить на сковороде до хруста и измельчить.

Клюкву и изюм замочить в кипятке на 5-10 минут.

Сыр чеддер или любой не очень острый натереть на терке.

Смешать сметану с майонезом и добавить лимонный сок. Теперь сложить все составляющие салата в миску и заправить соусом. Добавить по вкусу соль.

Советы:

Чтобы извлечь из цитрусовых побольше сока, перед тем как выжать, положите фрукт на 5 минут в горячую воду.

Терку, на которой вы собираетесь тереть сыр, нужно слегка смазать растительным маслом. Сыр не будет склеиваться, а терка легче отмоется.

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