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Салат с клюквой, беконом и брокколи: рецепт полезного и яркого блюда

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Салат с клюквой, беконом и брокколи: рецепт полезного и яркого блюда

Фото: Credits

Сейчас сезон клюквы, поэтому самое время готовить блюда из этой очень полезной ягоды.

Клюква обладает тонизирующими свойствами, улучшает умственную и физическую работоспособность, а изюм — это несомненная польза для нашего сердца. Это блюдо оценят и ваши родные, и гости. Оно легкое, питательное и выглядит на столе привлекательно.

Ингредиенты:

  • кочан брокколи
  • бекон – 6-8 ломтиков
  • сушеная клюква и изюм (или виноград) – 1 чашка
  • зеленый лук – 0,5 чашки
  • легкий майонез – 0,5 чашки
  • сметана – 0,5 чашки
  • сок половины лимона
  • сыр чеддер – 1 чашка

Приготовление:

Брокколи разобрать на маленькие соцветия, сложить в миску.

Бекон поджарить на сковороде до хруста и измельчить.

Клюкву и изюм замочить в кипятке на 5-10 минут.

Сыр чеддер или любой не очень острый натереть на терке.

Смешать сметану с майонезом и добавить лимонный сок. Теперь сложить все составляющие салата в миску и заправить соусом. Добавить по вкусу соль.

Советы:

  • Чтобы извлечь из цитрусовых побольше сока, перед тем как выжать, положите фрукт на 5 минут в горячую воду.
  • Терку, на которой вы собираетесь тереть сыр, нужно слегка смазать растительным маслом. Сыр не будет склеиваться, а терка легче отмоется.

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Дата публикации
Просмотры
230
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