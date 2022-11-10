Салат с клюквой, беконом и брокколи: рецепт полезного и яркого блюда

Сейчас сезон клюквы, поэтому самое время готовить блюда из этой очень полезной ягоды.
Клюква обладает тонизирующими свойствами, улучшает умственную и физическую работоспособность, а изюм — это несомненная польза для нашего сердца. Это блюдо оценят и ваши родные, и гости. Оно легкое, питательное и выглядит на столе привлекательно.
Ингредиенты:
- кочан брокколи
- бекон – 6-8 ломтиков
- сушеная клюква и изюм (или виноград) – 1 чашка
- зеленый лук – 0,5 чашки
- легкий майонез – 0,5 чашки
- сметана – 0,5 чашки
- сок половины лимона
- сыр чеддер – 1 чашка
Приготовление:
Брокколи разобрать на маленькие соцветия, сложить в миску.
Бекон поджарить на сковороде до хруста и измельчить.
Клюкву и изюм замочить в кипятке на 5-10 минут.
Сыр чеддер или любой не очень острый натереть на терке.
Смешать сметану с майонезом и добавить лимонный сок. Теперь сложить все составляющие салата в миску и заправить соусом. Добавить по вкусу соль.
Советы:
- Чтобы извлечь из цитрусовых побольше сока, перед тем как выжать, положите фрукт на 5 минут в горячую воду.
- Терку, на которой вы собираетесь тереть сыр, нужно слегка смазать растительным маслом. Сыр не будет склеиваться, а терка легче отмоется.
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