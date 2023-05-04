Салат с копченой грудкой и свежими огурцами: рецепт для праздничного застолья

Приготовьте такой салат на праздничный стол, красиво оформив его в сервировочном кольце слоями.

В салате с копченой грудкой, кукурузой, огурцами и перцем все ингредиенты удачно дополняют друг друга.

Ингредиенты

копченая куриная грудка – 300 г

огурцы свежие – 2 шт.

перец сладкий – 1 шт. (крупный)

кукуруза консервированная – 200 г

сыр твердый – 100 г

майонез

зелень (укроп)

Приготовление

У куриной грудки удалите кожицу и разберите на волокна.

Свежий огурец нарежьте соломкой.

Сыр натрите на крупной терке.

Перец сладкий нарежьте небольшими кусочками.

С кукурузы слейте жидкость.

Нам понадобятся сервировочное кольцо и плоская тарелка. Поставьте кольцо на тарелку и заполните слоями. Выложите на дно формы грудку, слегка утрамбуйте и промажьте майонезом.

Следующий слой - огурцы, кукуруза, смажьте небольшим количеством майонеза, перец, майонез. Завершите формирование слоеного салата слоем из натертого сыра.

Поставьте салат в холодильник на 15 минут. Снимите сервировочное кольцо и украсьте веточками укропа.

Советы

Салат смазывайте майонезом по своему вкусу.

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