Салат с копченой грудкой и свежими огурцами: рецепт для праздничного застолья

Приготовьте такой салат на праздничный стол, красиво оформив его в сервировочном кольце слоями.
В салате с копченой грудкой, кукурузой, огурцами и перцем все ингредиенты удачно дополняют друг друга.
Ингредиенты
- копченая куриная грудка – 300 г
- огурцы свежие – 2 шт.
- перец сладкий – 1 шт. (крупный)
- кукуруза консервированная – 200 г
- сыр твердый – 100 г
- майонез
- зелень (укроп)
Приготовление
У куриной грудки удалите кожицу и разберите на волокна.
Свежий огурец нарежьте соломкой.
Сыр натрите на крупной терке.
Перец сладкий нарежьте небольшими кусочками.
С кукурузы слейте жидкость.
Нам понадобятся сервировочное кольцо и плоская тарелка. Поставьте кольцо на тарелку и заполните слоями. Выложите на дно формы грудку, слегка утрамбуйте и промажьте майонезом.
Следующий слой - огурцы, кукуруза, смажьте небольшим количеством майонеза, перец, майонез. Завершите формирование слоеного салата слоем из натертого сыра.
Поставьте салат в холодильник на 15 минут. Снимите сервировочное кольцо и украсьте веточками укропа.
Советы
- Салат смазывайте майонезом по своему вкусу.
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