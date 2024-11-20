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Салат с копченой курицей, ананасом и корейской морковью: простой рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
137 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
261
Время на прочтение
1 мин
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Салат с копченой курицей, ананасом и корейской морковью: простой рецепт

Салат с копченой курицей ананасом и корейской морковью / Фото: Credits

Салат получается сочный, сытный и очень простой в приготовлении, так как ингредиенты не требуют термической обработки.

Блюдо очень яркое, с пикантным вкусом моркови по-корейски и сладковатым ананасом отлично подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты

курица копченая
300 г
сыр твердый
150 г
морковь по-корейски
200 г
кукуруза консервированная
1 банка
ананас консервированный
300 г
майонез
  1. Курицу копченую и твердый сыр нарежьте средними кубиками.
  2. С консервированной кукурузы и ананаса слейте жидкость.
  3. Ананас нарежьте средними кусочками.
  4. В миску выложите курицу, кукурузу, ананас, сыр твердый, морковь по-корейски, заправьте майонезом, перемешайте и выложите в салатник.

Советы:

  • Майонез можно заменить сметаной или греческим йогуртом.

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