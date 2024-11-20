Салат с копченой курицей, ананасом и корейской морковью: простой рецепт

Салат получается сочный, сытный и очень простой в приготовлении, так как ингредиенты не требуют термической обработки.
Блюдо очень яркое, с пикантным вкусом моркови по-корейски и сладковатым ананасом отлично подойдет для праздничного стола.
Ингредиенты
- курица копченая
- 300 г
- сыр твердый
- 150 г
- морковь по-корейски
- 200 г
- кукуруза консервированная
- 1 банка
- ананас консервированный
- 300 г
- майонез
- Курицу копченую и твердый сыр нарежьте средними кубиками.
- С консервированной кукурузы и ананаса слейте жидкость.
- Ананас нарежьте средними кусочками.
- В миску выложите курицу, кукурузу, ананас, сыр твердый, морковь по-корейски, заправьте майонезом, перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
- Майонез можно заменить сметаной или греческим йогуртом.
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