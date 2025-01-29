Салат с копченой курицей и кукурузой: оригинальный рецепт

Салаты – настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. Один из таких универсальных вариантов – салат с копченой курицей и кукурузой. Его вкусовая гамма гармонично сочетает нежность куриного филе, сладость кукурузы, пикантность сухариков и сливочный оттенок майонеза.
Этот салат станет великолепной идеей для ужина, праздничного стола или быстрого перекуса, а как его приготовить рассказали на странице foodblog_kristi.
Ингредиенты
- Копченое куриное филе
- 250 г
- Яйца
- 3 шт.
- Консервированная кукуруза
- 250 г
- Сухарики
- 60 г
- Зеленый лук
- Черный молотый перец
- Майонез
Приготовление
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
- Яйца сварите и нарежьте кубиками.
- В глубокой миске смешайте куриное филе, яйца и консервированную кукурузу.
- Измельчите зеленый лук и добавьте его в салат.
- Добавить сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.
- Приправьте черным молотым перцем, добавить майонез и тщательно перемешать.
Советы:
- Сухарики лучше готовить самостоятельно, обжарьте кубики хлеба на сковороде или высушите в духовке. Можно приправить их чесноком, паприкой или пряными травами.
- Если хотите сделать блюдо полегче, замените майонез греческим йогуртом или сметаной.
- Для пикантности можно добавить немного тертого сыра или чеснок.
Этот салат – отличное сочетание простоты и изысканности. Он не только вкусен, но и быстр в приготовлении, а это делает его идеальным для занятых хозяек.
Приятного аппетита!
Мы также писали, как приготовить салат с сухариками и копченой колбасой.
Читайте также:
- Салат с языком и грибами: рецепт вкусного блюда
- Рецепт салата с хурмой без использования майонеза
- Салат с крабовыми палочками и плавленым сыром: необычный рецепт