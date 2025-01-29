Салат с копченой курицей и кукурузой: оригинальный рецепт

Салаты – настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. Один из таких универсальных вариантов – салат с копченой курицей и кукурузой. Его вкусовая гамма гармонично сочетает нежность куриного филе, сладость кукурузы, пикантность сухариков и сливочный оттенок майонеза.

Этот салат станет великолепной идеей для ужина, праздничного стола или быстрого перекуса, а как его приготовить рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты Копченое куриное филе 250 г Яйца 3 шт. Консервированная кукуруза 250 г Сухарики 60 г Зеленый лук Черный молотый перец Майонез

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Яйца сварите и нарежьте кубиками. В глубокой миске смешайте куриное филе, яйца и консервированную кукурузу. Измельчите зеленый лук и добавьте его в салат. Добавить сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими. Приправьте черным молотым перцем, добавить майонез и тщательно перемешать.

Советы:

Сухарики лучше готовить самостоятельно, обжарьте кубики хлеба на сковороде или высушите в духовке. Можно приправить их чесноком, паприкой или пряными травами.

Если хотите сделать блюдо полегче, замените майонез греческим йогуртом или сметаной.

Для пикантности можно добавить немного тертого сыра или чеснок.

Этот салат – отличное сочетание простоты и изысканности. Он не только вкусен, но и быстр в приготовлении, а это делает его идеальным для занятых хозяек.

Приятного аппетита!

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