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Салат с копченой курицей и кукурузой: оригинальный рецепт

Салат с копченой курицей и кукурузой: оригинальный рецепт

Салат с копченой курицей и кукурузой / Фото: Associated Press

Салаты – настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. Один из таких универсальных вариантов – салат с копченой курицей и кукурузой. Его вкусовая гамма гармонично сочетает нежность куриного филе, сладость кукурузы, пикантность сухариков и сливочный оттенок майонеза.

Этот салат станет великолепной идеей для ужина, праздничного стола или быстрого перекуса, а как его приготовить рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты

Копченое куриное филе
250 г
Яйца
3 шт.
Консервированная кукуруза
250 г
Сухарики
60 г
Зеленый лук
Черный молотый перец
Майонез

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
  2. Яйца сварите и нарежьте кубиками.
  3. В глубокой миске смешайте куриное филе, яйца и консервированную кукурузу.
  4. Измельчите зеленый лук и добавьте его в салат.
  5. Добавить сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.
  6. Приправьте черным молотым перцем, добавить майонез и тщательно перемешать.

Советы:

  • Сухарики лучше готовить самостоятельно, обжарьте кубики хлеба на сковороде или высушите в духовке. Можно приправить их чесноком, паприкой или пряными травами.
  • Если хотите сделать блюдо полегче, замените майонез греческим йогуртом или сметаной.
  • Для пикантности можно добавить немного тертого сыра или чеснок.

Этот салат – отличное сочетание простоты и изысканности. Он не только вкусен, но и быстр в приготовлении, а это делает его идеальным для занятых хозяек.

Приятного аппетита!

Мы также писали, как приготовить салат с сухариками и копченой колбасой.

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