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Салат с крабовыми палочками и ананасом: рецепт, сочетающий вкусы

Салат с крабовыми палочками и ананасом: рецепт, сочетающий вкусы

Салат с крабовыми палочками / Фото: Credits

Салат с крабовыми палочками и ананасами — именно тот случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия. Он сочный, легкий, идеально сбалансированный по вкусу и подходит как для семейного ужина, так и к праздничному застолью.

Этот рецепт – настоящее спасение для тех, кто хочет поразить гостей, но нет времени на сложные кулинарные эксперименты. Готовить его быстро и легко, результат превзойдет все ожидания, а рассказали о нем на странице simpledeliciousresipes.

Ингредиенты

Крабовые палочки
200 г
Вареные яйца
5 шт.
Твердый сыр
150 г
Консервированные ананасы
150 г
Чеснок
1 зубчик
Майонез
3-4 ст.

Приготовление:

  1. Отварите яйца, охладите, почистите и нарежьте кубиками.
  2. Крабовые палочки, сыр и консервированные ананасы нарежьте небольшими кубиками.
  3. Если вы любите легкий острый вкус, натрите зубчик чеснока на мелкой терке или измельчите ножом.
  4. В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте майонез и хорошо перемешайте, чтоб он полностью покрыл салат.
  5. Для более яркого вкуса оставьте салат в холодильнике на 15-20 минут перед подачей.

Советы:

  • Для более нежного вкуса выбирайте моцареллу или голландский сыр. Для пикантности – чеддер.
  • Консервированные ананасы лучше выбирать в собственном соку, а не в сиропе, чтобы салат не был слишком сладким.
  • Замените часть майонеза сметаной или греческим йогуртом, если хотите более легкую версию.
  • Если хотите разнообразить рецепт, добавьте кукурузу или свежие огурцы.

Этот салат универсален. Он станет отличным выбором для праздничного стола, званого ужина, фуршета или даже обычного обеда. Гости будут в восторге от его насыщенного, но одновременно легкого вкуса.

@simpledeliciousresipes #VNVideoEditor Хороший и свежий салат. Prepares quickly. Doesn't stay on the table. INGREDIENTS: ●200 г крабовых штучек ●5 свинцовых яиц ●150 г свиней ●150 г окрашенных яблок ●1 clove of grated garlic (if you like) ●3-4 tbsp. l mayonnaise ●●●Chop and mix everything. It turns out VERY TASTY!!●●● Your delicious juicy salad is ready!!! Bon appetit! #saladrecipe #easyrecipe #saladwith #crabsticks #recipe #easyrecipes ♬ dźwięk originalny — PiotrZylbert

Это блюдо станет звездой вашего стола и обязательно войдет в список любимых рецептов.

Приятного аппетита!

Мы также писали, как приготовить салат "Ленива Шаурма".

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