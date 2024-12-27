Салат с крабовыми палочками и ананасами — именно тот случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия. Он сочный, легкий, идеально сбалансированный по вкусу и подходит как для семейного ужина, так и к праздничному застолью.
Этот рецепт – настоящее спасение для тех, кто хочет поразить гостей, но нет времени на сложные кулинарные эксперименты. Готовить его быстро и легко, результат превзойдет все ожидания, а рассказали о нем на странице simpledeliciousresipes.
Ингредиенты
- Крабовые палочки
- 200 г
- Вареные яйца
- 5 шт.
- Твердый сыр
- 150 г
- Консервированные ананасы
- 150 г
- Чеснок
- 1 зубчик
- Майонез
- 3-4 ст.
Приготовление:
- Отварите яйца, охладите, почистите и нарежьте кубиками.
- Крабовые палочки, сыр и консервированные ананасы нарежьте небольшими кубиками.
- Если вы любите легкий острый вкус, натрите зубчик чеснока на мелкой терке или измельчите ножом.
- В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте майонез и хорошо перемешайте, чтоб он полностью покрыл салат.
- Для более яркого вкуса оставьте салат в холодильнике на 15-20 минут перед подачей.
Советы:
- Для более нежного вкуса выбирайте моцареллу или голландский сыр. Для пикантности – чеддер.
- Консервированные ананасы лучше выбирать в собственном соку, а не в сиропе, чтобы салат не был слишком сладким.
- Замените часть майонеза сметаной или греческим йогуртом, если хотите более легкую версию.
- Если хотите разнообразить рецепт, добавьте кукурузу или свежие огурцы.
Этот салат универсален. Он станет отличным выбором для праздничного стола, званого ужина, фуршета или даже обычного обеда. Гости будут в восторге от его насыщенного, но одновременно легкого вкуса.
@simpledeliciousresipes #VNVideoEditor Хороший и свежий салат. Prepares quickly. Doesn't stay on the table. INGREDIENTS: ●200 г крабовых штучек ●5 свинцовых яиц ●150 г свиней ●150 г окрашенных яблок ●1 clove of grated garlic (if you like) ●3-4 tbsp. l mayonnaise ●●●Chop and mix everything. It turns out VERY TASTY!!●●● Your delicious juicy salad is ready!!! Bon appetit! #saladrecipe #easyrecipe #saladwith #crabsticks #recipe #easyrecipes ♬ dźwięk originalny — PiotrZylbert
Это блюдо станет звездой вашего стола и обязательно войдет в список любимых рецептов.
Приятного аппетита!
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