Салат с крабовыми палочками и плавленым сыром: необычный рецепт

Если вы ищете интересный и быстрый рецепт для семейного обеда или вечеринки, то салат станет настоящей находкой. Его основа – нежные крабовые палочки, а изюминка – плавленый сырок и яркая морковь по-корейски.

На странице nisenitnitsia рассказали, что это блюдо сочетает простоту приготовления и утонченный вкус, который обязательно оценят ваши родные и гости.

Ингредиенты Крабовые палочки 300 г Вареные яйца 4 шт. Плавленый сырок 2 шт. Морковь по-корейски 150 г Майонез Соль

Приготовление

Чтобы придать блюду особую текстуру, аккуратно разделите палочки на волокна. Заранее сварите яйца вкрутую, охладите их и очистите. Нарежьте яйца или натрите на большой терке – это зависит от вашего вкуса. Плавленые сырки сделают текстуру салата нежной и кремовой. Чтобы их было легче натереть, положите в морозильник на 10–15 минут. Соедините все подготовленные ингредиенты в большой миске. Добавьте майонез. По желанию можно немного посолить, но помните, что майонез и морковь уже содержат соль. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. Переложите салат в хорошую сервировочную тарелку.

Советы:

Если хотите сделать салат посытнее, добавьте к нему вареный рис или консервированную кукурузу.

Чтобы блюдо стало более диетическим, замените майонез натуральным йогуртом с минимальным содержанием жира.

Салат получается невероятно вкусным, нежным и одновременно с пикантной ноткой. Благодаря моркови по-корейски он выглядит ярко, а это придает праздничное настроение. Это блюдо отлично подойдет как для повседневного меню, так и для угощения гостей.

Салат с крабовыми палочками и плавленым сырком – идеальное сочетание простоты, доступности и насыщенного вкуса.

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